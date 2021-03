Denuncia contra el macrismo por la deuda: en 4 años se fugaron U$S 87 mil millones

El gobierno denunció al gobierno de Cambiemos por “administración fraudulenta” por el acuerdo con el FMI, por el cual llegaron 45 mil millones de dólares en 2019, en medio del año electoral.

El gobierno de Alberto Fernández denunció por “administración fraudulenta” a la gestión de Mauricio Macri por el acuerdo con el FMI. Sin acuerdo con el Congreso y luego de anunciar por cadena nacional de que el pacto con el organismo internacional no incluiría deuda externa, llegaron al país 45 mil millones de dólares en medio del proceso electoral que marcó la derrota de Cambiemos.

El economista y director del Banco Nación Claudio Lozano analizó los principales puntos de la denuncia penal y los aspectos más cuestionables del acuerdo con el FMI. “En la denuncia se demuestra la irracionalidad y el daño que el acuerdo con el FMI (violatorio de la institucionalidad de nuestro país y de los propios Estatutos del organismo) ha producido sobre la economía y la sociedad argentina dónde se desprende con claridad la Administración Fraudulenta en la que ha incurrido el Presidente Mauricio Macri y sus funcionarios”, describió Lozano.

Desde el 22 de junio del 2018 al 16 de julio del 2019 ingresaron a la Argentina en ese período U$S 44.490 millones. Según el economista, solo se utilizaron para pagos de deuda U$S 28.594 millones. ¿El resto? “En el mismo período, salieron del país U$S 36.380 millones. Es obvio que si el FMI prestó U$S 44.490 millones y en la Argentina se fugaron en el mismo período más de U$S 36.000 millones y se pagaron solo U$S 28.000 millones, el país tenía dólares propios para afrontar sus pagos y, por lo tanto, el endeudamiento con el FMI carecía de sentido”, reseñó.

Sobre la fuga de dólares, Lozano explicó: “En todo el período de Macri, la fuga superó los U$S 86.194 millones. La intervención del FMI es simultánea a la aceleración de la fuga de capitales”.

Además, se refirió a la actuación del FMI, que le concedió un préstamo al gobierno de Cambiemos al margen de lo establecido por el estatuto del propio organismo. “El FMI participó, de manera cómplice y corresponsable de la orgía especulativa que caracterizó a la administración Macri al instituir un régimen de política económica que combinó el endeudamiento con la valorización financiera y la fuga de capitales. Régimen este que entró en crisis a comienzos del 2018 y que el FMI al hacer el acuerdo con la Argentina no solo no obligó a modificarlo, sino que facilitó su propio financiamiento para continuarlo”, analizó Lozano.

