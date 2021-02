Comienza el ciclo “Charlas de Familia” del Colegio de Abogados de Azul

El próximo jueves dará comienzo un ciclo de charlas sobre Derecho de las Familias, una iniciativa del Colegio de Abogados Departamental que pone a disposición de sus abogadas y abogados el abordaje de algunas de las temáticas más convocantes de esta rama del Derecho, a cargo de reconocidos especialistas en la materia.

El Derecho de las Familias como herramienta social también nos define a la hora de pensar qué tipo de sociedad intentamos construir desde el andamiaje jurídico y social. Hay voces que aún están silenciadas o postergadas; podemos advertir, aún con todos los avances que se han hecho en el terreno, la deuda que persiste con algunos sectores más vulnerados”, sostiene Gastón Argeri, presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul.

“Iniciativas como las que ponemos en marcha con este ciclo son de vital importancia a la hora de debatir sobre nueva jurisprudencia en materia de Derecho de Familia: para muchos sectores de la sociedad, muchas veces la Justicia es lo último o lo único que tienen para poder alcanzar una vida más digna. Entonces, el diálogo interdisciplinario entre reconocidos especialistas del Derecho de Familia juega un rol preponderante, no sólo por la composición de los juzgados y su integración con equipos técnicos, sino por las propias problemáticas que se abordan en este fuero”, puntualizó Argeri.

Finalmente, subrayó la necesidad de construir entre matriculados y matriculadas una mirada crítica y profunda, “un canal permanente de comunicación entre la realidad, el fuero y los Derechos Humanos. La perspectiva humanizada del derecho de las familias aún está en plena construcción: es cierto que se ha avanzado muchísimo y en gran parte por la sanción de un Código Civil y Comercial que introduce cambios sustanciales en este campo, pero debemos seguir capacitándonos y escuchándonos entre todos para ofrecer una mayor paridad a los sectores postergados”, finalizó el presidente del CAA.

Los adultos mayores y el acceso a la justicia

La jueza Alicia Taliercio es una de las invitadas al ciclo, al que aportará perspectivas jurídicas vinculadas a uno de los colectivos vulnerables en materia jurídica: los adultos mayores

¿Cuáles son las temáticas elegidas para la charla?

De los muchos temas que existen en el Derecho de Familia -siendo todos ellos fundamentales- seleccioné el tema de los adultos mayores y su acceso a la justicia. He observado a lo largo de muchos años dentro de la justicia –este año, cumplo 25 años como jueza- que los adultos mayores sufren denuncias pero ellos no denuncian cuando, en muchas oportunidades, tendrían que llevar a cabo el acceso a la justicia. No denuncian porque les duele, les mortifica y muchas veces evitan denunciar a miembros de su propia familia. Temen que tomen represalias, que los dejen en un peor lugar que en el cual se encuentran, que los internen en alguna institución. Por eso mi interés al respecto es fundamental.

Tratándose de una rama del Derecho tan dinámica, ¿hay algunas temáticas que requieren actualización de jurisprudencia más que otras?

En un tema tan dinámico como es el Derecho de Familia, en donde todos los días surgen situaciones sociales nuevas que la ley trata de alcanzar –para, de alguna manera, darle la norma adecuada- nos encontramos que hay vacíos legales importantes que a veces tratamos de llenar a través de los fallos, por medio de la jurisprudencia. Por ejemplo, a partir de que se dictó en 2010 la Ley de Matrimonio Igualitario se pueden llevar adelante matrimonios entre personas del mismo sexo con los mismísimos derechos para la ley que las personas heterosexuales. Frente a ello, nos encontramos, sin embargo, que no todos tienen los mismísimos derechos porque cuando, por ejemplo, en algunas oportunidades se resuelve tener un hijo es necesario apelar a una tercera persona gestante y la subrogación de vientre no ha sido legislada en nuestras leyes, teniendo que salir al cruce la jurisprudencia para poder colaborar al respecto.

Hemos tenido muchos fallos de niños que han nacido por subrogación de vientre, en donde sería absurdo mantener como mamá biológica a la gestante cuando no lo es y para ello basta sólo una prueba de ADN. En estas situaciones, ¿qué lugar le otorgamos al niño? La ausencia de ley al respecto es compensada por los jueces quienes fallan de diversas maneras, lo que no es bueno porque la gente acude a la justicia en una situación de inseguridad.

Otro de los temas que no tiene legislación concreta es el de los niños que se autoperciben de manera diferente al sexo bajo el cual nacieron. Muchas veces, ante la oposición de los padres para que se reasigne el sexo y nombre de ellos debemos ser los jueces quienes colaboramos, permitiendo una identificación con lo que su psiquis establece en esas situaciones especiales.

La invisibilización de nuestros hijos es uno de los temas que también voy a abordar en la charla: nosotros transferimos lo que queremos de ellos pero no escuchamos o no queremos escuchar lo que ellos realmente desean, necesitan y sienten. Esto también es una falla que debemos solucionar con la actuación de la jurisprudencia.

¿Cómo fue la incidencia del ASPO en los diversos aspectos que conforman esta rama del Derecho?

Desde la instauración del ASPO, dentro de la justicia es el tema de la violencia familiar lo que más ha generado casos y causas. El encierro generó una situación desfavorable y muchas veces las víctimas de violencia no podían acercarse a los juzgados, tribunales, comisarías lo que condujo a que, lamentablemente, dentro del ciclo de violencia nos encontráramos con muchos más femicidios.

Otro tema fue el “tironeo” de los progenitores respecto de sus hijos en cuanto al régimen de comunicación, cuidado personal, negando a los niños sus verdaderos deseos y sentires. A veces somos los operadores judiciales quienes, mediante audiencias, tratamos de crear el clima conducente con estos chicos, para lograr saber cuáles son sus sentires cuando sus papás viven invisibilizándolos, luchando por lo que ellos consideran que son sus derechos, no los derechos reales de sus hijos.

¿Cuáles considera que son los grandes logros en este ámbito del Derecho, durante los últimos años?

Yo creo que son las convenciones internacionales que otorgan derechos a los grupos más vulnerables, como son las mujeres, niños y personas con discapacidad. Son los hitos renovadores del Derecho y que en 1994 con la reforma de la Constitución Nacional alcanzaron el rango constitucional: todas las leyes que se dicten se deben adecuar a lo que establecen los tratados internacionales.

La Convención Internacional de los Derechos del Niño (1989) que se llevó a cabo en Nueva York alineó a todos los países del mundo, a excepción de tres: Estados Unidos, Somalía y Sudán del Sur. Estos dos últimos ratificaron su adhesión en los últimos años. En nuestro país, desde 1990, se dictó una serie de leyes que tuvieron que ser adecuadas y conformes con este tratado internacional, como es el caso de las leyes Nro. 26.061 (2005) y 13298 (2005) que tratan en la provincia de Buenos Aires todos los derechos de los niños, entre ellos, el fundamental: el niño se transforma de objeto de derecho y protección a sujeto de derecho, partícipes de cada cuestión litigiosa. Su voz tiene un profundo sentido y una profunda posibilidad de análisis dentro de cada una de las causas judiciales que se presenten.

Agenda del ciclo

11 de febrero, a las 15: “Derecho de Familias y Géneros”, a cargo de Martina Salituri

18 de febrero, a las 15: “El proceso de Familia en materia de violencia familiar/género. Aspectos procesales de una cuestión de vulnerabilidad humana”, a cargo de Clara Alejandra Obligado

3 de febrero, a las 15: “Alimentos, cuestiones procesales y de fondo”, a cargo de la jueza Karina Bigliardi

25 de febrero, a las 15: “Adultos mayores y su acceso a la justicia”, a cargo de la jueza Alicia Taliercio.

Todas las charlas serán a través de sistema Streaming y no aranceladas para matriculados/as del C.A.A

Las inscripciones se realizan vía mail a biblioteca@colegioabogadosazul.org.ar.