Crece el malestar en La Bonaerense y los policías anuncian una nueva protesta

“Movilizarán a Puente 12, Mar del Plata y Pinamar. Exigen equiparar los salarios con la Policía de la Ciudad” pero surgen dudas y planteos en organizaciones policiales también.

Segun La Politica On Line agencia La Plata, “…Efectivos de La Bonaerense anunciaron una nueva protesta para la semana próxima en Puente 12 (La Matanza), Mar del Plata y Pinamar ante lo que consideran “falsas promesas” por parte de la provincia….” es que “…Los policías reclaman la equiparación de sueldos con Policía de la Ciudad o en su defecto con Fuerzas de Seguridad Nacional. A través de un comunicado publicado en las redes sociales afirmaron que tras las protestas de septiembre “no hubo cambios en nada”….” segun dijeron.

A mediados de enero, el gobierno de Axel Kicillof anunció una suba salarial del 6,8% retroactiva a diciembre. Sin embargo, ese aumento no conformó a los efectivos quienes plantearon que eso los dejaba 10 puntos por debajo de la inflación. Kicillof anunció un aumento para La Bonaerense pero crece el malestar en la fuerza.

Además cuestionaron que Kicillof cuente como parte del aumento salarial el plus que cobran para gastos de uniforme. Según los efectivos, ese gasto no puede computarse como salario.

Han expuesto un petitorio de 23 puntos “….entre los que se destaca la equiparación de salarios con la porteña o las fuerzas nacionales, el aumento de las horas Cores (extras), preparación física, académica y táctica para el personal operativo y la posibilidad del acceso a la vivienda digna para la totalidad del personal policial….” segunese medio digital.

La protesta está convocada en Puente 12, Mar del Plata y Pinamar, pero el comunicado de La Bonaerense agrega una sugestiva frase: “desde esos puntos se va ir replicando en toda la provincia” aseguran.

También exigen “…chalecos antibalas “que no se encuentren vencidos” y la urgente readecuación de destino, debiendo los efectivos prestar servicios en un radio no mayor a 60 kilómetros de su domicilio. Además, exigen la creación de por lo menos dos Hospitales Policiales, de similares características del Hospital Churruca Visca de la Policía Federal….”

En septiembre pasado, las protestas de la policía bonaerense generaron máxima tensión cuando el reclamo se trasladó a la Quinta Presidencial de Olivos y exigieron ser atendidos por Alberto Fernández.

La inédita protesta terminó cuando el Gobernador anunció un aumento del sueldo mínimo de hasta $ 49.000 y un incremento de las horas extras. Sin embargo, los aumentos en otras fuerzas policiales hicieron que los salarios de La Bonaerense quedarán de inmediato por debajo.

“De momento no tengo ningún comentario (respecto del reclamo)”, dijo Kicillof este martes en una conferencia de prensa en La Plata cuando fue consultado sobre la protesta de los policías. El Gobernador esquivó confrontar con los efectivos, mientras desde la cartera de Seguridad buscan destrabar la protesta.

En las últimas horas trascendió que el gobierno nacional dispuso un incremento salarial del 25% para el personal integrante de las fuerzas federales dependientes del ministerio de Seguridad de la Nación. La mejora impactará sobre el total de haberes del personal de Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.

La mejora será implementada de manera escalonada de la siguiente manera: un cuatro por ciento (4 %) a partir del 1° de febrero de 2021; un seis por ciento (6%) a partir del 1° de marzo de 2021 y finalmente un ocho por ciento (8%) a partir del 1° de mayo de 2021, que se adicionarán al 7% otorgado en octubre pasado, aplicable sobre las retribuciones vigentes al 30 de septiembre de 2020.

CUIDADO CAMARADAS !!!!!

Desde APROPOBA (Asociación Profesional Policial Buenos Aires) en su editorial de la antevispera “CUIDADO CAMARADAS !!!!” expresaron que: “….nos quedan muchas dudas respecto al contenido del petitorio que circula con supuestos pedidos del personal policial de la provincia de Buenos Aires….”

Con la firma de su titular Miguel Angel Reinoso dicen tambien: “….Mas allá de temas puntuales que han sido de eterno requerimiento (sueldos, recursos y cosas por el estilo), se dejan entrever en algunos puntos cuestiones que a quien lee detenidamente causan preocupación, no solo por el desconocimiento de quien ha elaborado el documento, su anonimato, y también por pedidos que podrían tener otros objetivos con intereses que bien podrían ser ajenos a la causa común, por ejemplo:

1) Se piden patrulleros en condiciones, que como todos sabemos es el gran negocio de las administraciones gubernamentales, comprar nuevo, sin arreglar los rotos, ya que ley de emergencia en seguridad mediante se pueden comprar sin licitación con los consabidos negociados.- NO ES DE INTERES DEL PERSONAL, SINO DE LOS POLITICOS QUE HACEN LOS NEGOCIOS.-

2) Se piden dos hospitales policiales, cuando todos sabemos que no es lo mas conveniente debido a lo extenso de la provincia, ¿Dónde se instalarían?, porque al contrario de la Policía Federal nuestra gente está distribuida en todo el territorio provincial, habría que trasladar enfermos o heridos desde Bahia Blanca, Junín, etc, al gran Buenos Aires o La Plata?, y la posibilidad de la asistencia familiar que es fácil en el lugar donde vive se complica?.- Además todos sabemos que terminara en un gran negocio para los políticos que están esperando este pedido para largar y luego se convertiría en una salida laboral para amigos, familiares y partidarios y adiós con la atención privada que ahora tenemos y en la que podemos elegir.- Como siempre faltarían insumos, los empleados irían cuando quieran y nadie podrá decir nada porque son amigos, parientes o protegidos de…..-

3) Se pide libertad de elección de la obra social IOMA, la cual no será la mejor pero la experiencia nos indica que realizando una comparación con otras en cuanto a atención, cobertura y sobre todo costo, estamos en una posición muy buena, que se complementa con Servicios Sociales y debido a su carácter solidario incluso da el mismo servicio al personal con menos ingresos y generalmente con mayor familia.- En prestadoras privadas se paga por el número de integrantes de la familia.- Sabemos que la intención política con las obras sociales es una puntual que precisamente se ha publicado en los medios recientemente.-

4) Se pide el aumento de las Horas CoReS y de los adicionales, compañeros, lo que se tiene que pedir es que esos ingresos se blanqueen y se incorporen al sueldo y tengan aportes que los beneficiaran al retirarse, las horas de descanso son para descansar y el sueldo debe ser suficiente para poder vivir dignamente y no participar en la corrupción de las Horas CoReS y a veces también de los adicionales que no nunca son equitativos y a veces también exigen “retornos”.

5) El Servicio de Policia Adicional es voluntario, si no hubiera compañeros que los realizan aunque se demoren los pagos, no se cubrirían y de esa forma seguro que se soluciona el problema.- El problema es nuestro que toleramos lo que no tendríamos que tolerar.-

6) Es claro que se agregan, como ya se mencionara, puntos de eterno reclamo, pero llama poderosamente la atención que no se dice ni una palabra sobre el problema de la pandemia de Coronavirus y de las consecuencias para el personal policial.- Nuestros camaradas en actividad hace prácticamente un año que han puesto el pecho en esta lucha con mayor compromiso y riesgo que cualquier otra actividad oficial, salvo la de la salud, según el gobernador en diciembre ya teníamos 30 camaradas fallecidos por contagio en ocasión de servicio y un numero no determinado de otros por casos en los que estaba en tramite la investigación administrativa, hoy no sabemos cuantos compañeros han fallecido PORQUE YA NO SE PUBLICAN EN EL BOLETIN OFICIAL, TAMPOCO SABEMOS CUANTOS QUEDARON CON SECUELAS POR HABER SUFRIDO LA ENFERMEDAD.- ¿A NADIE LE INTERESA ESTO?, PORQUE LA PANDEMIA SIGUE Y CAERAN MUCHOS MAS?. Se ha comenzado a vacunar a los maestros que todavía no se sabe si dictaran clases o no, pero a NINGUN POLICIA.- Esto a nadie le interesa?

Por eso desde APROPOBA vemos todo bastante raro, siempre hemos acompañado los reclamos pero hoy dia se debe de tener mucho cuidado sobre otros intereses que pueden estar ocultos en un petitorio y que no sabemos con que intenciones se incluyen.-No tropecemos nuevamente con la misma piedra, ya tenemos experiencia de quienes pretenden usarnos (y ya lo han hecho) Si hemos de hacer un reclamo sugerimos que se realice con la seriedad y profesionalidad que como policías debemos tener estudiando seriamente los puntos que se incluyen para que no debamos arrepentirnos mas tarde….”

Fuentes: La Poltica On Line / APROPOBA APROPOL Noticias