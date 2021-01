Dirigente empresario salió a cruzar a las entidades que decretaron el Lockout del campo

Desde el espacio Producción y Trabajo le respondieron con duras críticas al paro de 72 horas anunciado por la Mesa de Enlace, como consecuencia del cierre temporal de las exportaciones al maíz, e instaron a dar “un debate de cara a la sociedad” sobre el modelo productivo nacional. “No puede ser que 1000 familias patricias manejen el trigo que es para darle de comer a 44 millones”, señalaron.

La Plata, 08 (Por InfoGEI).- El presidente de la Asociación Pyme y referente del Frente Productivo Nacional, Daniel Moreira, salió al cruce de las entidades del campo que decidieron convocar a un cese de comercialización de granos entre el lunes y el miércoles de la próxima semana, y manifestó que “no puede ser que 1000 familias patricias manejen el trigo que es para darle de comer a 44 millones de argentinos y argentinas”.

El miércoles 30 de diciembre, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca había suspendido temporalmente el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de maíz con fecha de embarque anterior al 1 de marzo próximo, con el objetivo asegurar el abastecimiento interno del cereal hasta que ingrese la cosecha de la nueva campaña.

Hoy estamos asistiendo a una apretada fuerte del sector concentrado del campo porque el Gobierno decidió priorizar una parte muy pequeña de la exportación de maíz para que garanticemos el alimento de los argentinos. No puede ser que la gran mayoría de la ciudadanía esté bancando esta pandemia, con todo el sacrificio que significa, y haya un pequeño grupo de poderosos que siga lucrando con el sacrificio y con el dolor del pueblo en su conjunto”, fustigó Moreira.

En diálogo con Reporte Sur, el dirigente pyme criticó que hay un sector concentrado del campo que “siempre quiere ganar por sobre todos y especula a costa del pueblo en su conjunto”. “En algún momento hay que decirles ‘basta’. Este es un momento sumamente difícil pero sumamente importante también para hacerlo”, aseveró Moreira.

Y remarcó luego: “En este contexto de pandemia tenemos que ser muy claros. Estamos hablando del alimento de todo un pueblo cuando hablamos del maíz. Están especulando porque el precio a nivel mundial está subiendo, ya que no hay granos. Y en este asunto el Gobierno no debe ponerse firme sólo. Nosotros como pueblo lo debemos respaldar. Hay que sentarse y discutir claramente con estos tipos, porque no se puede estar ganando siempre a costillas de los que menos tienen. Estas cosas hay que discutirlas en el Consejo Económico y Social. Y hay que discutirlo fuertemente. Porque los documentos están bien pero hay que empezar a ejecutar sus contenidos”. (InfoGEI)Jd