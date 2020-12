Más de 11 mil contagios se registraron en las últimas 24 horas, en el comienzo de la vacunación

Otras 151 personas murieron y 11.650 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 43.018 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 1.602.163 los contagiados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

La cartera sanitaria indicó que son 3.345 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 53,2% en el país y del 56,8% en la Área Metropolitana Buenos Aires.

Un 46,46% (5.413 personas) de los infectados de este martes (11.650) corresponden a la Ciudad y a la Provincia de Buenos Aires.

De los 1.602.163 contagiados, el 88,68% (1.420.885) recibió el alta y 138.260 son casos confirmados activos.

El reporte vespertino consignó que murieron 88 hombres, 42 residentes en la provincia de Buenos Aires; 5 en la Ciudad de Buenos Aires; 4 en Chaco; 3 en Corrientes; 2 en Entre Ríos; 4 en Mendoza; 1 en Río Negro; 2 en Salta; 1 en San Juan; 2 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 10 en Santa Fe; 1 en Santiago del Estero; y 9 en Tucumán.

También fallecieron 62 mujeres: 25 en la provincia de Buenos Aires; 6 en la Ciudad de Buenos Aires; 1 en Chaco; 2 en Chubut; 2 en Córdoba; 2 en Corrientes; 3 en Mendoza; 2 en Río Negro; 1 en Salta; 2 en San Luis; 2 en Santa Cruz; 6 en Santa Fe; y 8 en Tucumán.

El Ministerio aclaró que una persona residente en la provincia de Santa Fe fue registrada sin dato de sexo y un hombre residente en Mendoza fue reclasificado.

Este martes se registraron en la provincia de Buenos Aires 4.417 casos; en la Ciudad de Buenos Aires, 996; en Catamarca, 16; en Chaco, 306; en Chubut, 606; en Corrientes, 216; en Córdoba, 775; en Entre Ríos, 327; en Jujuy, 14; en La Pampa, 314; en La Rioja, 3; en Mendoza, 161; en Misiones, 30; en Neuquén, 558; en Río Negro, 387; en Salta, 40; en San Juan, 305; en San Luis, 55; en Santa Cruz, 397; en Santa Fe, 1.226; en Santiago del Estero, 75; Tierra del Fuego, 159; y en Tucumán 276.

En tanto, Formosa (-9) reportó números negativos porque reclasificó contagios a otras jurisdicciones.

En las últimas 24 horas fueron realizados 45.084 testeos y desde el inicio del brote se llevaron a cabo 4.757.372 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 104.841 muestras por millón de habitantes.

El total de acumulados por distrito indica que la provincia de Buenos Aires suma 675.280 casos; la Ciudad de Buenos Aires, 172.186; Catamarca, 2.623; Chaco, 24.274; Chubut, 30.938; Corrientes, 11.782; Córdoba 126.154; Entre Ríos, 28.583; Formosa, 212; Jujuy, 18.523; La Pampa, 10.228; La Rioja, 9.075; Mendoza, 59.847; Misiones, 1.044; Neuquén, 40.129; Río Negro, 37.927; Salta, 22.256; San Juan, 11.355; San Luis, 16.121; Santa Cruz, 22.901; Santa Fe, 173.714; Santiago del Estero, 17.207; Tierra del Fuego, 18.961; y Tucumán, 70.843.

Se incluyen 17 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

En tanto, el presidente Alberto Fernández monitoreó desde la Residencia de Olivos el comienzo de la campaña nacional de vacunación contra el coronavirus, en contacto con gobernadores y miembros de su gabinete.

Gobernadores de todas las provincias celebraron públicamente el inicio del plan nacional de vacunación contra el coronavirus, enfocado en primer término al personal de salud, y coincidieron en que es “un día histórico” porque permite renovar la “esperanza” para combatir la pandemia de Covid-19.

El primer grupo que recibió la vacuna fue de médicos y enfermeros que trabajaron en la atención de pacientes coronavirus, quienes dijeron a Télam que contar con esta primera dosis los hace sentir “mucho más protegidos” y les da “tranquilidad para seguir trabajando” en la lucha contra la pandemia de coronavirus.

En el Hospital Posadas, situado en el gran Buenos Aires, se lanzó formalmente la campaña de inmunización con la presencia del ministro de Salud, Ginés González García, y la secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti.

Mi preocupación no era por mi sino porque si me contagiaba, no podía cuidar de mi familia ni de los pacientes; por eso cuando supe que estaba la vacuna me la quise dar”, reflexionó Francisco Traverso (37), médico de terapia intensiva y el primero en inocularse en el Hospital Posadas,