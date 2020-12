Un día como hoy

En 1977 Murió el actor y director cinematográfico británico Sir Charles Spencer Chaplin. En 1991 Dimite Gobachov en URSS y en 1642 Nació Isaac Newton, físico y matemático británico, considerado uno de los más grandes científicos de la historia.

25/12/1977 Murió el actor y director cinematográfico británico Sir Charles Spencer Chaplin.

Medía 1’65, el cómico más popular del cine y uno de los artistas más geniales e importantes de toda la historia del séptimo arte, creador de un personaje mítico, Charlot, en el que confluyen agridulces sentimientos derivados de una mirada social crítica y poética. Charles Spencer Chaplin nació el 16 de abril del año 1889 en Lambeth, Londres (Inglaterra). Sus padres se dedicaban al music-hall pero tristemente para el pequeño Charlie tuvieron un trágico destino: su padre Charles murió debido al ingente consumo de bebidas alcohólicas, y su madre Hannah tuvo que ser internada en un sanatorio psiquiátrico. Charlie debutó con cinco años de edad en las actuaciones de sus progenitores y estuvo durante largo tiempo girando por Gran Bretaña con su espectáculo. Tras perder a sus padres, Charles y su hermanastro Sydney no cesaron de deambular por orfanatos conociendo esa soledad y miseria que tan magistral retrató con posterioridad en sus películas. Cuando Sydney, que era mayor que Charles, se unió al grupo teatral de Fred Karno, se llevó consigo a su hermano y allí estuvieron hasta que, en una gira americana fueron contratados por Mack Sennett para formar parte de la compañía Keystone En 1915 Charles Chaplin, ya convertido en una estrella, firmó por Essanay, en donde dirigió, escribió y protagonizó uno de sus mejores películas de esta primera época, “The Tramp/Charlot vagabundo” (1915). En 1916 pasó a la Mutual en donde protagonizó cortos como “Charlot Tramoyista De Cine” (1916), “The Rink” (1917) o “Easy Street” (1917). En 1918 firmó un contrato multimillonario con la First National, alcanzando un gran éxito con su primer largometraje: “El Chico” (1921). En 1919, Charles Chaplin había creado junto a otras estrellas de la época, como Mary Pickford, Douglas Fairbanks y David W. Griffith, una compañía independiente denominada United Artists. El primer trabajo de Charlie distribuido por la United Artists fue “Una Mujer De París” (1923) en donde Chaplin no aparecía (se le vio en un pequeño cameo) como actor. El film estaba protagonizado por Edna Purviance y Adolphe Menjou. En los años 20, Charles Chaplin produjo una de sus grandes obras maestras, “La Quimera Del Oro” (1925), y dirigió otros títulos como la subestimada y magnífica película “El Circo” (1928). Esta década no fue muy prolífica debido a los escándalos sexuales que le montaban al pobre Charlie, un seductor (Edna Purviance, May Collins, Peggy Hopkins o Pola Negri entre muchas pasaron por su cama) muy aficionado a las jovencitas. Chaplin estaba divorciado de la actriz Mildred Harris (nacida en 1901), con quien se había casado en 1918 y divorciado un año y medio después. Mildred estaba embarazada el día de su boda.

25/12/1991 Dimite Gobachov en URSS

El 25 de diciembre de 1991 se disolvió oficialmente la Unión Soviética y, como consecuencia de la negativa de los presidentes de las Repúblicas de la Comunidad de Estados Independientes (CEI) de reconocer los órganos de poder central, optó por dimitir de su cargo de presidente de la URSS.

25/12/1642 Nació Isaac Newton, físico y matemático británico, considerado uno de los más grandes científicos de la historia.

Científico inglés. Fundador de la física clásica, que mantendría plena vigencia hasta los tiempos de Einstein, la obra de Newton representa la culminación de la revolución científica iniciada un siglo antes por Copérnico. En sus Principios matemáticos de la filosofía natural (1687) estableció las tres leyes fundamentales del movimiento y dedujo de ellas la cuarta ley o ley de gravitación universal, que explicaba con total exactitud las órbitas de los planetas, logrando así la unificación de la mecánica terrestre y celeste Hijo póstumo y prematuro, su madre preparó para él un destino de granjero; pero finalmente se convenció del talento del muchacho y le envió a la Universidad de Cambridge, en donde hubo de trabajar para pagarse los estudios. Allí Newton no destacó especialmente, pero asimiló los conocimientos y principios científicos y filosóficos de mediados del siglo XVII, con las innovaciones introducidas por Galileo Galilei, Johannes Kepler, Francis Bacon, René Descartes y otros.