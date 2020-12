El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la provincia realizó un reclamo a la AFIP

La falta de funcionamiento de la página de AFIP durante extensos intervalos de tiempo tornó altamente compleja e impredecible la tarea de los profesionales de las ciencias económicas. “Una extensión de 18 horas del plazo límite para la presentación de la moratoria resulta a todas luces insuficiente, teniendo en cuenta, además que los problemas de acceso continúan durante el día de hoy”, aseguran desde la Institución.

Creemos firmemente que la Administración debe suspender los vencimientos”, se puede leer en la publicación realizada por la entidad que representa a más de veinte mil profesionales de las ciencias económicas en la Provincia de Buenos Aires. “Mientras no se solucione en forma integral el problema suscitado no pueden producirse vencimientos de ninguna naturaleza, no deben aplicarse sanciones por incumplimiento y debe realizarse una reprogramación de la agenda con plazos acordes, a partir de la solución definitiva al funcionamiento de la página web”, completan.