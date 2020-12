Intendente que duda de las vacunas, prefiere que se la aplique alguien de riesgo antes que él

El Intendente de Olavarría, Ezequiel Galli, conocido por su posición contraria a las medidas de aislamiento en plena pandemia que llegaron a comprometer el sistema de salud local, dijo que no se iba a vacunar: “prefiero que se la aplique alguien de riesgo antes que yo”.

La Plata, 13 Dic (InfoGEI).- “No me voy a vacunar, porque creo que tengo una edad como para no estar en riesgo, no tengo comorbilidades, me cuido, y la verdad es que todavía no veo claro el resultado de las vacunas. Prefiero también que se la aplique una persona de riesgo antes que yo”, admitió el jefe comunal de Olavarría, Ezequiel Galli, en declaraciones a El Popular.

Si bien formalmente no se opone a la vacunación contra el Covid-19 en su distrito, ya que inauguró una cámara de frío para almacenar 40 mil monodosis, con su sincericidio sobre que no ve claro el resultado de las vacunas, y proponer que sean los vecinos de riesgo que se vacunen primero, lo deja muy mal parado ante su comunidad, toda vez que tendría que ser él quienes les transmita no solo confianza, sino también, esperanza.

Por si no fuera suficiente las dudas trasmitidas a su comunidad sobre el resultado de las vacunas, el Intendente macrista agregó más incertidumbre: “hay que ver cómo llegará la vacuna, para quiénes llegará, porque ya se sabe que no va a ser obligatoria”, en su claro mensaje antivacuna.

Por último, por las dudas Galli aclaró que si la vacunación en Olavarría “es mucha, la haremos en los servicios territoriales, y al contenedor donde estamos hisopando en el Hospital lo convertiremos en centro de vacunación. En caso de ser necesario apelaremos a escuelas, sociedades de fomento y a lo que sea”. Concluyó. (InfoGEI)Jd