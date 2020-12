Alberto Fernández: “El reencuentro de los argentinos es no olvidar, reclamar la verdad y pedir justicia”

El presidente Alberto Fernández entregó esta tarde, en el Espacio para la Memoria y los Derechos Humanos (ex ESMA) los premios Azucena Villaflor del período 2015-2020, donde aseguró que “el reencuentro de los argentinos es no olvidar, reclamar la verdad y pedir justicia”, al conmemorarse hoy el primer aniversario de su gobierno y el Día Internacional de los Derechos Humanos.

En la misma ceremonia, a la que asistió la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el mandatario puso a disposición de los organismos de Derechos Humanos información hallada en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sobre esas organizaciones.

El Jefe de Estado pidió que “estos premios, que tantos argentinos y tantas argentinas merecen por su lucha incansable, todos los años nos reúnan para homenajearlos”. “Durante cinco años esto no se hizo porque algunos piensan que el reencuentro de los argentinos pasa por olvidar el pasado, y estamos los que creemos que no, que el verdadero reencuentro es no olvidar, reclamar la verdad y simplemente pedir justicia”, remarcó.

El Presidente reconoció a los premiados porque “siempre lucharon y lo hicieron del mejor modo, pidiendo solamente que los argentinos y las argentinas recordemos y tengamos memoria, que la verdad se conozca y que los responsables de la tragedia tengan justicia, hacer justicia con los que generaron la mayor tragedia de la Argentina”.

Estos premios llevan el nombre de una luchadora enorme”, expresó Fernández, quien estuvo también acompañado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo; el ministro del Interior, Eduardo de Pedro; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti; la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y la titular del PAMI, Fernanda Raverta.

Elegimos este día de los Derechos Humanos para premiar a estas mujeres valiosas en todo sentido, porque cada una de ellas en su vida personal ha debido enfrentar una tragedia: el dolor de perder lo más querido, y valiosas porque ante semejante dolor nunca bajaron los brazos”, afirmó el Presidente.

Por su parte, la vicepresidenta manifestó que “la ESMA es un lugar emblemático”. “La primera vez que vine acá fue el 24 de marzo del 2004, era senadora y vine acompañándolo a Néstor en lo que constituyó la recuperación de este lugar terrible pero histórico de los argentinos”, recordó.

Fernández de Kirchner llamó a “recuperar la ESMA porque ha sido abandonada”. “De paso también tenemos que volver a recuperar esa cosa muy virtuosa de los programas sociales donde aquellos que no habían podido incorporarse todavía a la vida laboral a través de un trabajo registrado eran ocupados por el gobierno a cambio de trabajo”, consideró.

Tenemos que lograr nuevamente, como lo hicimos hasta el 2015 que aquellos que no hayan tenido la oportunidad o la suerte de lograr un trabajo y tienen un ingreso del Estado, que de alguna manera devuelvan al Estado trabajo, porque además es bueno para todos, para la sociedad, para los que trabajan y para el gobierno”, propuso.

De la entrega de premios participaron a través de videoconferencia las presidentas de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto; de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Tati Almeyda, y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini.

Los premios Azucena Villaflor de Devincenti fueron instituidos en 2003 y, aunque fueron discontinuados por el gobierno anterior, se entregan anualmente a ciudadanos, ciudadanas o entidades que se hayan destacado por su trayectoria cívica en defensa de los Derechos Humanos. En esta oportunidad, fueron otorgados a Víctor Basterra (post mortem), Rosa Schonfeld de Bru, Vera Vigevani de Jarach, Angela Paolin de Boitano, Iris de Avellaneda y Rosa Tarlovsky de Roisinblit.

El Presidente también entregó la información encontrada en la AFI sobre 13 organismos de Derechos Humanos que integran el archivo de la ex Dirección de Antecedentes de la ex SIDE.

La documentación, que incluye partes de inteligencia e información sobre seguimientos, fue puesta a disposición de referentes de los organismos humanitarios.

En el acto también se anunció la presentación oficial por parte de la Argentina de la candidatura del Museo Sitio de Memoria ESMA a la Lista del Patrimonio Mundial de la Unesco y el Plan Estratégico para el Avance del Proceso de Justicia por los Crímenes de Lesa humanidad.