Carta abierta de privados de libertad de una cárcel bonaerense para Maradona y sus familiares

“Dedicado a la memoria del más Grande de la historia del Fútbol”, menciona la misiva producida por internos alojados en el pabellón 9 sector 3 de la Unidad 30 General Alvear, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Es difícil expresar lo que se siente, aún no lo creemos, pero nos toca aceptar que ya no lo vamos a disfrutar físicamente, pero eso no significa que no siga vivo, porque dentro de cada argentino hay un pedacito de él, en cada barrio, en cada estadio, en cada botín, tobillera, media futbolera, en cada camiseta, por eso no podemos decir que D10S murió, solo está descansando.