Axel Kicillof: “Diego era la bandera argentina”

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en declaraciones exclusivas a #Deportivo por Radio Provincia destacó que “la pérdida de Maradona es inmensa porque él nos marcó una presencia permanente desde chicos”.

Kicillof destacó que “no soy fanático del fútbol, pero Diego es excepcional, nos está pasando algo muy impactante desde el punto de vista emotivo. Soy de Boca y recontra maradoniano, con él tengo un enamoramiento tremendo”.

El Gobernador señaló que “como argentino están grabados cada uno de los momentos de Diego como jugador en los mundiales. A eso se le agrega el Diego fuera de la cancha como defensor de determinados intereses y enfrentando al poder, su relación con los políticos como Mauricio Macri”.

Agregó que “la figura de Diego era un escudo y bandera argentina por todo el mundo” y puntualizó que “es una perdida inmensa por el valor que tuvo como símbolo”.

Kicillof expresó que “siento un dolor enorme, como una enorme cantidad de gente y en un año de pandemia. En mi vida Maradona fue protagonista”.

En tanto, relató que “habíamos quedado en vernos porque los dos estábamos viviendo en La Plata, pero no siento un agujero por no haberlo conocido, me parece que se me hubiesen aflojado las piernas”.

Para finalizar Kicillof remarcó que “en este año de pandemia, nos tocó un año negro y le pone un sello peculiar a mi primer año como gobernador. La muerte de Diego es para reflexionar y simboliza una sociedad que tiene que tomar fuerza e impulso para ponerse de pie”.



