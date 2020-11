Acto en memoria de Eliana Mendilaharzu, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora hoy, se llevó a cabo un acto en homenaje a Eliana Mendilaharzu, quien murió debido a los golpes que recibió por parte de su pareja.

En la oportunidad, se descubrió una gigantografía en su memoria en la antesala del despacho comunal.

Estuvieron presentes autoridades municipales, legislativas, judiciales, de instituciones de la comunidad, familiares y amigos.

En principio María de los Ángeles Zárate, madre de la joven, remarcó la importancia de que esta lucha “no sea en vano, yo dije que voy a tomar la posta de ser su voz no solo por ella porque sabemos que va a haber más Eli pero debemos capacitarnos, tenemos políticas que podemos implementar y tenemos que saber dónde golpear las puertas y que todas aprendamos a no callar”.

Por su parte, el intendente municipal Hernán Bertellys señaló que “hoy es un día de reflexión, tenemos un caso emblemático y reciente que no es el primero que hemos tenido pero debemos luchar para que sea el último”.

En tanto, agregó que “hoy conmemoramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer pero esta lucha debe ser cotidiana, que desde el lugar que le toque a cada uno, pongamos un granito de arena para evitar la violencia”.

Por último, la senadora provincial Lucrecia Egger quien presentó en la Cámara un proyecto de repudio ante el femicidio de Eliana ocurrido en octubre pasado, manifestó que “hemos luchado mucho, se han conseguido muchas conquistas pero Mara es el estandarte de la lucha, sostener en pie la pérdida de un hijo, como madre, me parece que es lo más desgarrador que puede ocurrir”.

En tanto destacó el acompañamiento por parte de todo el Senado en la aprobación del mencionado proyecto por unanimidad, “el femicidio debe ser repudiado y obviamente no tiene banderas, no tiene horas, no tiene días, la lacra social está en cualquier lugar y todos y todas tenemos que comprometernos a erradicarla, debemos comprometernos toda la sociedad en esta lucha”.