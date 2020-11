241 nuevas muertes por Covid en las últimas 24 horas

Hoy fueron confirmados 10.332 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.339.337 positivos en el país, de los cuales 1.156.474 son pacientes recuperados y 146.516 son casos confirmados activos.



En las últimas 24 horas, se notificaron 241 nuevas muertes, son 134 hombres y 107 mujeres. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 36.347.



134 hombres

39 residentes en la provincia de Buenos Aires

8 residentes en la Ciudad de Buenos Aires (CABA)

2 residentes en la provincia de Chaco

5 residentes en la provincia de Chubut

19 residentes en la provincia de Córdoba

3 residentes en la provincia de Corrientes

1 residente en la provincia de Jujuy

2 residentes en la provincia de La Pampa

1 residente en la provincia de La Rioja

15 residentes en la provincia de Mendoza

7 residentes en la provincia de Neuquén

4 residentes en la provincia de Río Negro

5 residentes en la provincia de Salta

4 residentes en la provincia de San Luis

4 residentes en la provincia de Santa Cruz

13 residentes en la provincia de Santa Fe

2 residentes en la provincia de Tierra del Fuego



107 mujeres

29 residentes en la provincia de Buenos Aires

13 residentes en la Ciudad de Buenos Aires

1 residente en la provincia de Catamarca

1 residente en la provincia de Chaco

2 residentes en la provincia de Chubut

12 residentes en la provincia de Córdoba

3 residentes en la provincia de Corrientes

4 residentes en la provincia de Entre Ríos

9 residentes en la provincia de Mendoza

7 residentes en la provincia de Neuquén

5 residentes en la provincia de Río Negro

4 residentes en la provincia de Salta

2 residentes en la provincia de San Luis

2 residentes en la provincia de Santa Cruz

10 residentes en la provincia de Santa Fe

2 residentes en la provincia de Tierra del Fuego

1 residente en la provincia de Tucumán



En las últimas 24 hs fueron realizados 34.573 testeos y desde el inicio del brote se realizaron 3.508.664 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 77.322 muestras por millón de habitantes.



Monitoreo de internados y camas UTI

Casos confirmados COVID-19 internados en UTI: 4.267

(Información reportada por las jurisdicciones)

Porcentaje ocupación total de camas UTI adulto:

Nación: 58%

AMBA: 60,5%

(Información reportada por las jurisdicciones)

Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados)*:

Buenos Aires 2.826 | 597.074

Ciudad de Buenos Aires 384 | 154.980

Catamarca 23 | 1.604

Chaco 230 | 16.957

Chubut 366 | 20.113

Corrientes 272 | 4.248

Córdoba 1.381 | 105.853

Entre Ríos 374 | 20.925

Formosa 3 | 173

Jujuy 27 | 18.240

La Pampa 75 | 4.909

La Rioja 51 | 8.294

Mendoza 339 | 54.251

Misiones 10 | 407

Neuquén 348 | 28.658

Río Negro 299 | 29.236

Salta 112 | 20.439

San Juan 174 | 4.862

San Luis 219 | 12.060

Santa Cruz 268 | 13.313

Santa Fe 1.657 | 132.586

Santiago del Estero 229 | 13.653

Tierra del Fuego** 132 | 14.669

Tucumán 533 | 61.833



(Aclaración: aquellas provincias con dígitos en negativo han reclasificado sus casos a otras jurisdicciones según lugar de residencia)

*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.

**Se incluyen 13 casos existentes en las Islas Malvinas según información de prensa (debido a la ocupación ilegal del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte no es posible contar con información propia sobre el impacto del COVID -19 en esa parte del territorio argentino).

La notificación y carga de datos en el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) respecto a la cantidad de infectados y de las personas fallecidas es responsabilidad de cada una de las jurisdicciones.

Aclaración: la notificación de los casos por jurisdicción se realiza teniendo en cuenta la residencia según el Registro Nacional de las Personas y en caso de no estar notificado la provincia de residencia, se asigna la provincia de carga. Pudiendo variar en función de la investigación de la jurisdicción.

