Eliana: violencia de género y desidia del Estado Municipal

El Frente de Todos expresó en un comunicado su pesar por la muerte de Eliana Mendilaharzu, que internada en el Hospital Municipal por violencia de género contrajo Covid-19 y falleció esta semana. “La efectiva implementación de la Ley Micaela, la convocatoria a una Mesa Integral de Violencias que funcione, sea amplia y diagrame políticas para erradicar las violencias, y un presupuesto acorde al área de Género, son sólo algunos de los reclamos que se hacen oír desde hace años” sostiene el Frente de Todos que hasta ahora no logra que el gobierno de Hernán Bertellys ponga en agenda un tema prioritario para salvar vidas.

El comunicado

Con profundo dolor despedimos los restos físicos de Eliana Mendilaharzu. Mujer, madre, hija, nieta y amiga, que fue víctima de femicidio en nuestra ciudad.

Ely no solo sufrió la violencia de su pareja, sino también la desidia de un Estado municipal que no quiere o no sabe cómo afrontar estas situaciones. Conocida es ya su historia y la travesía por la que tuvo que pasar para que tuviera la atención necesaria. No hubo vuelta atrás. Eliana quedé en estado vegetativo a causa de una feroz golpiza y allí en el Hospital, luego, contrajo Covid-19.

La noticia que no queríamos escuchar llegó, y con ella la imperiosa necesidad de que se haga justicia. Justicia, pero también la inmediata aplicación de medidas concretas por parte de quienes tienen responsabilidad: la efectiva implementación de la Ley Micaela, la convocatoria a una Mesa Integral de Violencias que funcione, sea amplia y diagrame políticas para erradicar las violencias, y un presupuesto acorde al área de Género, son sólo algunos de los reclamos que se hacen oír desde hace años.

Acompañaremos a la familia de Eliana en la caravana que saldrá hoy a las 11.20 desde la cochería Di Blasio, que se dirigirá a la Municipalidad en primer lugar, luego a Tribunales (donde reiteraremos el reclamo de justicia) y por último hacia el Jardín de Paz, donde será su descanso final.