Este martes los trabajadores del PAMI van al paro

Así lo informó el gremio U.T.I que decidión continuar con el plan de lucha, con paro y “quite de colaboración” en cada UGL de PAMI del País, en virtud de la falta de respuesta favorable por parte de la autoridad de Pami a Nivel Nacional ante los reclamos de les trabajadores.

En una nota remitida a Del Pueblo Noticias por la Secretaria de Actas Nacional de U.T.I, (Inssjp), la azuleña Marta Inés Albertelli, se expresa:

“En mi carácter de Secretaria de Actas Nacional de U.T.I, (Inssjp), cumplo en informar a la Comunidad que a partir del día martes 27 de Octubre/20, continuaremos con nuestro plan de lucha, con “quite de colaboración” en cada UGL de PAMI del País, en virtud de la falta de respuesta favorable por parte de la autoridad de Pami a Nivel Nacional.

Es de destacar que el Ministerio de Trabajo de la Nación tomó cartas en el asunto, y llamó para el día viernes 23 de Octubre/20 pasado a Conciliación de las partes interevinientes, es decir, los Gremios signatarios de Convenio y la patronal Pami, y que, al no acercarse las posiciones en conflicto, se pasó a un cuarto intermedio hasta el día miercoles 28 octubre a las 11hs.

La medida de quite de colaboración del día martes,(o sea mañana)se llevará a cabo desde las 10.30hs y en caso de no obtener respuestas favorables en el Ministerio de Trabajo de la Nación, continuará el Jueves 29 jornada completa. Pedimos a las y los beneficiarios de Pami, sepan entender que las mismas se toman en virtud de que nos están despidiendo en plena Pandemia, utilizando un Dictamen del Procurador del Tesoro de la Nación, y más aún, desoyendo el Decreto Presidencial que prohíbe “despidos SIN CAUSA”, que en este contexto, es asimilable a “Violencia Laboral” descripta en el Convenio190 de la OIT, y que desde las propias esferas del gobierno Nacional, se propicia erradicar mediante sendos anteproyectos de Ley. La Directora Ejecutiva Nacional de Pami, Luana Volnovich,viola en forma flagrante los mas elementales derechos laborales e incumple con la Ley. Nuestra entida gremial manifiesta, que espera encontrar en el Ministerio de Trabajo de la Nación un canal de díalogo, que coadyude a destrabar y finalizar el conflicto gremial planteado. Es necesario destacar y reiterar que Pami, Ente público NO Estatal, se rige por la Ley de Contrato de Trabajo y su Convenio Colectivo específico, y que esta situación afecta directamente el Status Jurídico de Pami, en su Ley de creación, y en los distintos fallos de Corte Suprema de Justicia que acreditan y ratifican su condición de ENTE PUBLICO NO ESTATAL. Instamos a la Cra. Directora Ejecutiva de Pami, a retrotraer la medida de Despidos arbitrarios e injustificados y dialogue en (CPP)sin más dilaciones.

Los puntos a tratar son: Reincorporación de los Despedidos; Reintalación de Jefaturas de Agencias DE CARRERA desplazados; Rechazo a la Jubilación anticipada; efectivizaciín de los Contratados; NO al 7%de Aumento salarial. (solicitamos 12% para cerrar Paritarias 2019-2020 y 13% para Apertura de la actual Paritarias)”.

Azul, 26/10/20 Marta Inés Albertelli