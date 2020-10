Un día como hoy

En 1886 fallece José Hernández, poeta, político y periodista argentino, autor del “Martín Fierro”. En el 2007 el tenista cordobés David Nalbandian se adjudicó el Masters de Madrid, al vencer a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic. En 1925 nació Celia Cruz, cantante cubana.

21/10/1886 – Fallece José Hernández, poeta, político y periodista argentino, autor del “Martín Fierro”.

José Rafael Hernández y Pueyrredón fue un militar, periodista, poeta y político argentino, especialmente conocido como el autor del Martín Fierro, obra máxima de la literatura gauchesca. En su homenaje, el 10 de noviembre —aniversario de su nacimiento— se festeja en la Argentina el Día de la Tradición. Tras iniciarse como militar en defensa de la autonomía del Estado de Buenos Aires, entre 1852 y 1872 desarrolló una intensa actividad periodística, enfrentado al predominio de la ciudad de Buenos Aires en la organización de su país. En una época de gran agitación política, sostuvo que las provincias no debían permanecer ligadas al gobierno de Buenos Aires. Participó en una de las últimas rebeliones federales, dirigida por Ricardo López Jordán,cuyo primer intento de acción finalizó en 1871 con la derrota de los gauchos y el exilio de Hernández en el Brasil. A su regreso a la Argentina, en 1872, continuó su lucha por medio del periodismo y publicó la primera parte de su obra maestra,El gaucho Martín Fierro. Fue a través de su poesía como consiguió un gran eco para sus propuestas y la más valiosa contribución a la causa de los gauchos. La continuación de la obra, La vuelta de Martín Fierro (1879), en conjunto, forman un poema épico popular. Posteriormente desempeñó los cargos de diputado y senador de la provincia de Buenos Aires. Ocupando este último cargo, defendió la federalización de Buenos Aires en un memorable discurso, enfrentándose a Leandro N. Alem. Falleció el jueves 21 de octubre de 1886 en su quinta de Belgrano, ubicada en la entonces calle Santa Fe 468,a causa de una afección cardíaca —una miocarditis que derivó en un ataque cardíaco. Sus últimas palabras fueron: «Buenos Aires… Buenos Aires…» Sus restos descansan en el Cementerio de la Recoleta de la ciudad de Buenos Aires.

21/10/2007 – El tenista cordobés David Nalbandian se adjudicó el Masters de Madrid, al vencer a Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic.

David Nalbandian es un ex tenista profesional argentino, que actualmente se desempeña como piloto de rally. Alcanzó el 3.º puesto del ranking ATP en marzo de 2006, luego de haber conquistado el Torneo de Maestros de 2005 ante Roger Federer, en noviembre de ese año. Llegó a las semifinales de todos los Grand Slam del circuito, además de ser el único finalista argentino en Wimbledon, en la edición de 2002, perdiendo el partido ante el australiano Lleyton Hewitt. En los primeros meses de 2007, Nalbandian descendió al puesto 26 del ranking debido a complicaciones físicas (lesiones en el abdomen, espalda y en una pierna). Su temporada cambió en octubre cuando volvió y ganó su primer Máster de su carrera en Masters de Madrid en superficie dura. En dicha competición ganó a los tres primeros del ranking de la ATP: Novak Djokovic N°3, Rafael Nadal N°2 y Roger Federer N°1. También llegó a semifinales en dobles en el mismo torneo con su compatriota Guillermo Cañas en donde perdieron frente a los hermanos Bryan. Estuvo en el Top 10 del ranking durante cinco temporadas consecutivas, desde 2003 a 2007, lo que sumado a otros muchos logros lo convierten en uno de los tenistas argentinos más importantes de la historia junto con Guillermo Vilas, José Luis Clerc, Gastón Gaudio y Guillermo Coria. El 1 de octubre de 2013, a los 31 años, anunció su retiro del tenis profesional en una conferencia de prensa. Su último partido fue ante Rafael Nadal en un encuentro de exhibición en La Rural. En 2016 fue seleccionado por la ATP como uno de los mejores tenistas de la historia que no obtuvo un título de Grand Slam.

21/10/1925 – Nacimiento de Celia Cruz, cantante cubana.

Úrsula Hilaria Celia Caridad de la Santísima Trinidad Cruz Alfonso, más conocida como Celia Cruz, nació el 21 de octubre de 1925 en La Habana. Fue una cantante que interpretaba son, son montuno, guaguancó,rumba, guaracha, bolero y salsa entre otros ritmos latinoamericanos.Desde muy joven, mientras cursaba estudios de magisterio, fue frecuente verla en los programas de radio donde se daba oportunidad a los artistas noveles. Más tarde se inscribe en el Conservatorio Nacional de Música en Cuba para completar sus estudios formales en música. Seguidora de la orquesta de Senón Álvarez, de las canciones de Joseíto Fernández y de Paulina Álvarez, se inició en el mundo del espectáculo cantando en clubes nocturnos y cabarets de la capital. Desde 1950 fue la voz de la orquesta Sonora Matancera, y desde entonces fue llamada ‘la Reina Rumba’. Con la Sonora, una banda que cultivaba los ritmos negros, se trasladó a México en el año 1959. En 1961, ya casada con el trompeta Pedro Knight, se radica en Estados Unidos y además de su trabajo con la Sonora, inicia la colaboración con músicos como, Tito Puente y Johnny Pacheco. Maestra en el improvisar en sus actuaciones en directo, sus inicios en el movimiento de la salsa los marcó su colaboración en la salsópera Hommy de Larry Harlow, representada en el Carnegie Hall de la ciudad de Nueva York en 1973, en donde interpretó al personaje de “La Gracia Divina”. Posteriormente participó con las Estrellas de Fania cantando su clásico “Bemba colorá” en el concierto grabado en vivo en el Yanquee Stadium, para después, en 1974 grabar con Johnny Pacheco el disco titulado Celia and Johnny que con “Toro mata” y “Quimabara” se convirtió en un clásico de la salsa. A partir de ahí, además de haber producido otros discos muy importantes con Johnny Pacheco, ha grabado de manera estelar acompañada de las grandes orquestas del movimiento de la salsa como Willie Colón, Ray Barretto e incluso una reunión con la Sonora Matancera titulada Feliz Encuentro. Realizó numerosas giras con The Fania All Stars, con la que recorrió el mundo. Su inmensa discografía se ha enriquecido con colaboraciones en terreno ajeno.