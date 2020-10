Coronel Pringles al borde del colapso con las camas de terapia intensiva completas

La Plata, (InfoGEI).- En las últimas horas, el intendente de localidad bonaerense de Coronel Pringles, Lisandro Matzkin, comunicó que la ciudad sólo tiene una sola cama de terapia intensiva disponible.

Luego de dar a conocer la noticia, el alcalde manifestó que “estamos trabajando para ampliar ese número en las próximas horas” y explicó que pese a esta situación límite que atraviesa el sistema de salud local, “no estamos analizando aplicar nuevas medidas de restricción”.

“Entendemos que la situación económica de las familias es muy grave como para dejarlas sin ingresos, por eso, las medidas hay que enfocarlas hacia los grupos de riesgo”, resaltó Matzkin.

El municipio argumentó que los vecinos de Pringles se comportan “de manera heterogénea”, ya que “hay personas que toman todas las precauciones y otros que, por cansancio o porque creen que nos les va a pasar nada, no lo hacen”.

Nosotros no pedimos que no salgan de sus casas o que no vayan a los espacios públicos, pero sí que no compartan el mate o una bebida del mismo envase, porque es algo mínimo que se puede hacer sin mayores esfuerzos”, pidió el Jefe Comunal.