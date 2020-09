El Presidente se solidarizó con el juez Ricardo Lorenzetti

También fustigó las manifestaciones en contra del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, quien recibió amenazas de muerte en contra de él, su mujer Malena Galmarini, sus hijos y sus padres y se solidarizó con la vicepresidenta Cristina Kirchner “que lo vive en su casa permanentemente”.

Yo llamo a la reflexión a quienes promueven esas cosas. Porque eso no tiene nada que ver con la democracia, eso no es un reclamo popular, eso no es un reclamo a las instituciones, ese es el más vil de los escraches, propio del fascismo, del nazismo y eso no tiene nada que ver con la democracia”, sostuvo el mandatario.