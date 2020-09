Andrea Mereles: “Quiero que se haga justicia”

Andrea Mereles, esposa del suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez del submarino ARA San Juan, se refirió a la denuncia por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas que presentó la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

En declaraciones a La Mecha por Radio Provincia sostuvo que “en mi caso estoy segura que me estuvieron espiando, una frase que leyó Caamaño ayer es mía y siento mucho dolor porque tenían fotos de lo que hacía, de lo que dejaba de hacer, de mis hijos, no quiero que esto quede en la nada, quiero que se haga justicia”.

En ese sentido, señaló que “le he sacado fotos a algunas personas que nos estaban vigilando, hubo familiares a quienes persiguieron con un auto durante semanas porque no querían que supiéramos lo que realmente pasó con el ARA San Juan”.

Mereles dijo que tiene “mucha bronca, notábamos incluso que los celulares no funcionaban bien, que cualquiera que hablaba con nosotros después tenía inconvenientes” y precisó que “un día me quedé sin línea y fui a la empresa y me dijeron que habían intentado intervenirlo. Se lo dije en la cara en la Comisión Bicameral al entonces ministro de Defensa, Oscar Aguad, y no me pudo responder”.

Al respecto, enfatizó “que no venga ahora Macri a decir que no sabía nada. ¿Tan cínico puede ser? Me senté delante de él y le hice preguntas que él ya sabía que le iba a hacer, queríamos respuestas y miraba al techo. No nos miraba a la cara y eso me dolió”.

Además, la esposa del submarinista fallecido pidió retirar “a la jueza de la causa Marta Yañez porque nunca estuvo del lado de los familiares, mantenía reuniones con los jefes de la Armada, con el ex ministro Aguad menos con nosotros”.

InformaProvincia