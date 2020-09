Leopoldo Moreau cuestionó al presidente de la Corte Suprema de Justicia

El diputado nacional del Frente de Todos consideró que “acá no se removieron jueces” y denunció que “hay aprietes deliberados”.

El diputado nacional del Frente de Todos, Leopoldo Moreau, analizó la decisión del presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, de convocar a un acuerdo extraordinario para el martes próximo para que el tribunal se expida sobre el caso del traslado de los camaristas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli.

En diálogo con La Mecha por Radio Provincia aseguró que “detrás de todo está el interés del bloque de poder que se siente defraudado por haber perdido las elecciones que no es Cambiemos sino los grandes grupos económicos” y agregó que “ya no hay fuga de capitales, no hay tarifazos en dólares que permitían ganancias a algunas empresas entonces este grupo de poder ha elegido este conflicto para generar un enfrentamiento entre la Corte Suprema y los otros dos poderes del Estado”.

Moreau denunció que “en La Plata en la anterior movilización en Plaza Moreno vandalizaron el monumento a Alfonsín porque hay sectores que se esconden detrás de esto pero que buscan quebrar el orden institucional” y destacó que “no son situaciones inocentes, hay un componente autoritario muy fuerte y acá se pretende que la Corte reemplace a los otros dos poderes aunque no creo que ocurra porque los jueces ya han notado esta maniobra”.

Moreau aclaró que “no se removieron tres jueces sino que se los devolvió a su lugar de origen. Esto es un apriete previo y deliberado. Cada iniciativa del gobierno es judicializada o anuncian que las van a judicializar”.

