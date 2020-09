Atilio Borón: “Lo que estamos viendo es una secuencia que tiene como desenlace un golpe de estado”

El sociólogo y politólogo, Atilio Borón, apuntó contra los sectores que pretenden desestabilizar al gobierno de Alberto Fernández. Además, mencionó el surgimiento del nuevo canal social latinoamericano Trama Al Sur.

A partir de los reclamos de la policía bonaerense días atrás, el politólogo explicó que “Todo lo que estamos viendo es una secuencia de acciones, de iniciativa, que tienen como desemboque final un golpe de estado de un nuevo tipo. Un nuevo tipo o de un golpe medio mixto cómo pasó en Bolivia, porque no es verdad que en Bolivia hubo un golpe blando, lo que hubo fue una mezcla de golpe blando y golpe militar en donde el papel de la policía fue un papel muy importante. La policía ahora está reemplazando de alguna forma el papel que cumplían antes las fuerzas armadas.Cuando hablamos de policía, en el caso de la bonaerense, el órgano armado más importante de la Argentina, hoy en día tiene el doble de efectivos la bonaerense que el ejército argentino. El ejército argentino tiene en posición de reclutamiento para combate 48 mil efectivos armados y la bonaerense tiene un poco más de 90 mil, o sea el doble. Me parece a mí que estamos en presencia de una situación muy delicada: hay una ofensiva judicial, una ofensiva parlamentaria, una ofensiva callejera, una ofensiva mediática, una ofensiva policial por lo que hay que estar atentos”

He propuesto las más altas esferas que estamos perdiendo la batalla comunicacional que hoy la batalla comunicacional es absolutamente fundamental porque es donde se moviliza la gente. Acá nosotros tenemos problemas: Estamos a la defensiva en términos comunicacionales y, por nuestros principios éticos y morales, no podemos decirle a la gente que salgan a la calle a defender al gobierno porque se contagia todo el mundo, y ahí es cuando la derecha sale, contagia y hace un desastre. Yo creo que el gobierno debería de tomar algunas medidas más fuertes: yo digo que a través del reconocimiento facial debería ubicar a la gente que va a los banderazos, y no permitirles ocupar camas en hospitales públicos ni privados. Sino estos canallas infectan a medio mundo y después van a ocupar las camas cuando hay gente que cumplió, respetó puntillosamente las normas establecidas por el gobierno y por la OMS, y cuando necesitan una cama se va a morir porque un desgraciado como ese que acosó a Robertito, va a tener su cama. El hospital que lo atienda, ya sea privado o público, se someterá a una durísima sanción porque si no todo es un chiste”, sentenció Borón al expresar que “el gobierno tiene que hacerse respetar y que si hay gente que está violando la cuarentena, que esto no sea gratis”.

La contrahegemonía popular

El pasado lunes 21 de septiembre se inauguró el Canal Social Latinoamericano Trama al Sur, en donde Borón se encuentra presente desde su surgimiento: “Se fue armando de una manera inesperada porque a mí me preguntaron cómo parecía la idea y la verdad es que me parece muy buena, era algo que necesitábamos, pero no pensé que iban a accionar con tanta rapidez. Quien está a cargo es nuestro compañero uruguayo Pablo Silveira. La idea es muy simple: tratar de juntar todas las publicaciones de los movimientos, las organizaciones populares en toda América Latina, porque hay un nivel de actividad impresionante y no es que nos estamos quedando quietos en este contexto, hay mucha lucha, hay mucha producción y hay mucha información y es tratar de darle un contexto favorable como para maximizar la discusión de todo eso. Abrieron un canal de YouTube que está comenzando a funcionar bastante bien.

Esto no es una cosa cerrada que van a hacer unos pocos y nada más, es algo que está muy abierto y se reciben ofertas. Es un punto de convergencia entre informaciones análisis que surgen al margen de la prensa hegemónica que está absolutamente en contra de esto, no podemos esperar absolutamente nada de ellos, van a tratar de hundirnos y, en la medida de lo posible, que no haya ninguna información de lo que nosotros hacemos o lo que nos gustaría hacer circulando”.

Fuente: #AVosPatria https://www.radioconaguante.com.ar/