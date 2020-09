Desde el jueves Azul volverá a fase 3

Esta mañana en el despacho oficial, el jefe de Gabinete y Gobierno Alejandro Vieyra y la subsecretaria de Gobierno Fernanda Ibarra anunciaron en conferencia de prensa que el partido de Azul pasará a fase 3, desde el 17 al 24 de septiembre.

En principio, Vieyra explicó que “si bien la Provincia nos cataloga en fase 4 la decisión que tomamos, de acuerdo a lo manifestado por los especialistas en materia de salud, es llevar el distrito a fase 3 ampliada. Ésta es una decisión exclusiva del Departamento Ejecutivo que fue dialogada con Provincia que nos permite tener alguna restricción más”.

En tal sentido, se informó que se suspenden durante dicha semana las actividades deportivas grupales, los gimnasios y natatorios y el servicio de gastronomía en espacios cerrados, aunque se permite hacerlo al aire libre en veredas y patios. Cabe destacar que los locales que no tengan habilitación para ello podrán contar con una autorización provisoria para el uso de estos espacios.

Asimismo se comunicó que los comercios continuarán abiertos hasta las 19 horas; los gastronómicos seguirán también con delivery y take away; las salidas recreativas podrán hacerse solo en grupo familiar y hasta las 21 horas, como así también las actividades deportivas individuales. Continuarán las actividades de culto y en el horario de 00 a 06 solo podrán circular trabajadores esenciales.

En tanto, Vieyra recordó que “siempre dijimos que la decisión de cambiar de fase tenía que ver con la situación que se da en el Hospital y si bien hoy tenemos la disposición de camas, los contagios van creciendo y el promedio de edad está disminuyendo y también tenemos que tener en cuenta que si bien tenemos cuatro pacientes de COVID-19 en terapia intensiva también hay con otras patologías que debemos atender”.

El funcionario municipal remarcó que “hasta ahora en la mayoría de los casos podemos tener un seguimiento epidemiológico pero estamos en un límite. Tenemos previsto realizar la semana próxima rastreos aleatorios que sean selectivos en toda la ciudad”.

Consultado respecto al funcionamiento del 107, el Jefe de Gabinete indicó que “tiene personal las 24 horas, el inconveniente que posee es que no puede tener detección de números y si está ocupado no da en espera. No lo pudimos solucionar con el gobierno de la Provincia que maneja el sistema, por lo cual vamos a incorporar el 0800 345 8838 para que los vecinos que presenten síntomas puedan comunicarse si el 107 da ocupado”. Esto último estará disponible a partir de mañana miércoles.

Por su parte, Ibarra se refirió especialmente a los jóvenes de la Promoción 2020. “Sabemos lo que significa para los jóvenes las actividades del mes del estudiante, entendemos la angustia que esto les genera por lo cual hemos decidido pasar todos estos festejos al 16 de diciembre que es el aniversario de nuestra ciudad. Estamos proyectando realizar las actividades de la Promo ese día pero hoy lo que les pedimos es el mayor compromiso, que nos acompañen, que se cuiden y a los padres les solicitamos mucha responsabilidad”-enfatizó.