La Cancillería realizó 16 reuniones con todo el entramado productivo Argentino

Los días 3, 4 y 7 de septiembre se realizaron las primeras reuniones de los 16 grupos de trabajo del Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, lanzado por el Canciller Felipe Solá el pasado 22 de julio, y que tiene como objetivo central generar una política nacional exportadora en conjunto con los sectores productivos que participan de manera activa en el comercio internacional.

En el marco de esos grupos, unas 300 cámaras y entidades con participación activa en el comercio exterior argentino se reunirán periódicamente, con una serie de objetivos concretos: relevar la oferta exportable de la Argentina en los distintos sectores y complejos incluyendo en lo que hace a su situación y atributos; analizar la situación internacional de los productos que componen esa oferta, caracterizando el comercio internacional y su dinámica; detectar las variables clave y las medidas que pueden tener un impacto decisivo en la competitividad de nuestros productos y sectores, y hacer una estimación de la capacidad exportadora argentina en el mediano plazo.

Además, el Consejo va a trabajar de manera activa para seleccionar mercados objetivos y establecer metas de exportaciones para esos destinos; establecer medidas y acciones para alcanzar esas metas en los distintos mercados, ya sean negociaciones y gestiones para la apertura de mercados como acciones concretas de promoción comercial, y definir una agenda de acciones de promoción para los próximos dos años.

El secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería Jorge Neme, manifestó la convicción de que el espacio servirá para lograr “articulaciones para definir una estrategia exportadora conjunta” con el sector privado, que juega el rol de “motor”, ya que “son los empresarios los que exportan y el Estado es el que debe acompañar con políticas públicas”.

En esa misma línea, el Subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones de la Cancillería, Pablo Sívori, agradeció el interés y el compromiso de los representantes de cámaras y entidades participantes, y destacó la “complementariedad de los sectores público y privado y la necesidad de generar sinergias para dar un salto cuantitativo y cualitativo en las exportaciones argentinas”.

El Presidente de la Asociación de Fabricantes de Celulosa y Papel (AFCP), Claudio Terrés, indicó que “nuestro sector viene trabajando con las cámaras de la cadena de valor en forma conjunta desde hace tiempo. Componemos la mesa foresto-industrial que incluye varias cámaras del sector, así que vamos a integrar toda la información de modo tal de que facilitemos la labor en conjunto”.

Tenemos un potencial enorme de exportación y una balanza comercial negativa, pero podemos tener una balanza comercial positiva”, señaló. En este sentido explicó que las economías regionales, con la instalación de una planta de celulosa, “pueden revertir la balanza comercial y abrir una oportunidad para el país porque Argentina tiene las condiciones naturales, la forestación disponible, los técnicos y la capacidad como para poder crecer. El tema es una decisión política de financiamiento y capital, que es lo que permitiría al sector multiplicarse por 10 en pocos años”.

Por otra parte, el Presidente de la Asociación Industrial de Artículos de Limpieza Personal, del Hogar y Afines (ALPHA), Jorge Lestón, destacó que se esté “llevando a cabo una acción de estas características; realmente es la forma con la cual deben encararse este tipo de proyectos, desarrollo de exportaciones y propuestas de mejora”.

Los bienes de consumo masivo actualmente se los han caracterizado como esenciales, y es por esto que para nosotros es vital tener cierta relevancia y participación en el lanzamiento de esta propuesta”, agregó Lestón.

Eduardo Franciosi, Director Ejecutivo de Cámara industrial de laboratorios farmacéuticos argentinos (CILFA), agradeció a la Cancillería y al grupo de trabajo privado por la iniciativa, al marcar que “para los laboratorios argentinos la cooperación público-privada es la acción más inteligente para el abordaje de todos estos temas. Nosotros simplemente queríamos resaltar que no se trata solo de incrementar las exportaciones. No perdamos exportaciones porque no solo competimos con las barreras internas sino que también competimos con las barreras externas”.

José Alberto Zuccardi, presidente de la COVIAR, precisó que “desde el sector vemos que, si se dan las condiciones y la macroeconomía acompaña, creemos que hay posibilidades de crecer y que en una economía con reglas de juego que promuevan la producción, nuestro sector puede hacer un aporte rápidamente para incrementar las exportaciones, pero también para llevar la marca país a muchos mercados alrededor del mundo. Así que estamos comprometidos con el trabajo y en hacer nuestro aporte en el marco de este consejo”.

Jorge Amigo, Gerente General de FEDERCITRUS, señaló que “es oportuno y la metodología de trabajo en la coyuntura es sumamente acertada. La primera reunión del Grupo Frutales resulto sumamente ordenada y productiva ya que se reunió a casi el 100 % del espectro exportador de frutas frescas con la posibilidad de sumar segmentos menores para la próxima. El encuentro estuvo sumamente organizado por el equipo de la Secretaria de Promoción de Exportaciones, y como primer paso fue positivo ya que la actitud del sector público y privado son pro activas y con los objetivos fijados para la próxima reunión ya se podrá conversar sobre mercados, estado y desarrollo de los mismos, con datos concretos”

En este sentido, agregó que “el sector de los exportadores de frutas tiene planteos que algunos exportadores ya comenzaron a adelantar, pero quedó el camino abierto para poder exponerlos de aquí en más” y que “los mismos lleguen a las diferentes áreas del Gobierno Nacional desde este encuentro del Grupo Frutales de este Consejo”.

El director ejecutivo de la Cámara de Cerveceros, Alejandro Berlingeri, marcó que “es un orgullo integrar este Consejo, que sin duda redundará en un crecimiento del complejo agrocervecero, que traerá divisas por exportaciones y empleo de calidad en todo el país”.

Los grupos que integran el Consejo son: Economías Regionales, Pesca, Granario, Industrias de la Transformación, Carnes, Bienes de Capital, Frutícola, Industria Química, Minería y Petróleo, Industrias Culturales, Industrias Alimenticias, Nuevas Tecnologías y Servicios, Automotriz, Indumentaria, Cámaras y Entidades de Comercio Exterior y, Cámaras Binacionales. La próxima reunión de los grupos de trabajo tendrá lugar durante la primera semana de octubre.