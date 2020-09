El Rector de la Universidad de Tandil criticó al Intendente por salir del sistema de fases

Roberto Tassara, Rector de la Universidad Nacional del Centro (UNICEN), se expresó en contra del “semáforo” implementado por el intendente de Tandil, Miguel Lunghi, en remplazo del sistema de fases del gobierno provincial para abordar la pandemia de coronavirus.

No deja de sorprendernos, es una decisión fuera de contexto. Yo amo y defiendo Tandil, pero quedamos como insolidarios con el resto del país. Me parece un error”, describió al tiempo que agregó “me sorprendió que no nos llamara, aunque no creo que sea tan importante como para ello. Pero me preguntan y respondo: me parece un error, creo que no podemos abandonar lo que decidieron los infectólogos en el país”.