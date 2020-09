Kicillof: “Lo judicializan porque ante la sociedad no lo pueden discutir”

El gobernador enfatizó que “si la decisión de Alberto Fernández es anticonstitucional, también lo fue la de Mauricio Macri”.

En una entrevista exclusiva a Bien de Radio por Radio Provincia, el gobernador Axel Kicillof cuestionó la reacción del gobierno porteño tras la decisión del presidente Alberto Fernández de devolver a la Provincia de Buenos Aires parte de la coparticipación que fue derivada a la Ciudad de Buenos Aires sin justificación.

Aseguró que “lo judicializan porque ante la sociedad no lo pueden discutir” y resaltó que “cuando Macri asumió venía de ser Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y lo primero que hizo fue repartir recursos a la Ciudad: el distrito más rico, con más presupuesto” y enfatizó que “en ese momento yo era diputado nacional y denunciamos que usó la excusa de la transferencia de la Policía Federal para girar muchísimo dinero a la Ciudad”.

El mandatario bonaerense afirmó que “si lo que ahora plantea el gobierno nacional es inconstitucional, lo de antes también lo fue”, en alusión al traspaso de “plata adicional a Rodríguez Larreta”.

Kicillof aseguró que “en la Provincia tengo kilómetros de caminos de tierra y no sólo rurales, también en el conurbano, gente sin luz, sin cloacas, sin gas, sin trabajo, sin vivienda y sin alimentos” y explicó que “a pesar de ser la provincia más rica tiene el presupuesto más pobre, no tenemos disponibilidad para infraestructura y hemos recibido respaldo para pagar los sueldos”.

Aseveró que “el gobierno provincial es pobre, no le alcanza ni para pagar sueldos que son malos, como son los de la policía y en muchas áreas del Estado y además tenemos necesidades inmensas” y añadió que “cuando recibo recursos los tengo que poner en cloacas, pavimento, en rutas que quedaron sin mantenimiento, dar luz. Si uno mira los gastos en la Ciudad, hacen tachos de basura de determinado tipo, no es una crítica pero la comparación es elocuente”.

Además, Kicillof recordó que “María Eugenia Vidal siempre dijo que había que recuperar puntos de coparticipación, no tienen argumento para decir que lo que dice Alberto no se trate de un hecho de estricta justicia”.

Consultado sobre el conflicto policial, indicó que “la policía fue el sector más castigado de los trabajadores durante la gestión Vidal donde perdieron 30 puntos del poder adquisitivo y les tocó ser trabajadores esenciales durante la pandemia” y sostuvo que “independientemente de eso no vinimos para que los trabajadores pierdan con respecto a la inflación o se les deteriore más el salario”.

En ese marco, dijo que “la pandemia puso el mundo patas para arriba y tuvimos que hacer una inversión inmensa en el sistema de salud que no tiene precedentes” y explicó que “repartimos insumos, equipamiento, triplicamos inversión en comedores escolares. Destinamos todo lo que teníamos para que la gente no se muera”.

No obstante, Kicillof destacó que “en la medida en que se pueda queremos recuperarnos, esa es nuestra voluntad” y agregó que “a medida que se vaya estabilizando el panorama se verá, porque todavía no tenemos presupuesto”.

Al respecto, dijo que “el Estado sostuvo con mucho esfuerzo los puestos de trabajo, asistimos financieramente a los 135 municipios” y expresó que “no es que quiera pintar la situación como exageradamente mala, pero realmente la pandemia generó un descalabro en las cuentas públicas, en los negocios privados y en toda la vida”.

Afirmó que en lo sanitario “seguimos coordinando con CABA” aunque reconoció que “hay sectores de la oposición que se han radicalizado, entre ellos Rodríguez Larreta también que imagino se debe sentir muy tironeado”.

Finalmente, Kicillof enfatizó que “me parece que se pueden diferenciar actitudes, pero la estrategia que adoptaron con la agresión, con no querer sesionar o con la anticuarentena” son repudiables y cuestionó el hecho de que “en la Legislatura provincial, de manera absolutamente poco respetuosa votaron los jueces que había enviado Vidal al Senado poco antes de perder las elecciones y yo había solicitado que esos pliegos volvieran al Ejecutivo porque éste cambió, ya no es el de antes. Pero no hay caso, siempre son decisiones muy poco defendibles”.