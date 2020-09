El intendente de Roque Pérez afirmó que la situación está controlada

Juan Carlos Gasparini destacó que “desde todos los sectores le estamos haciendo frente” al coronavirus.

El intendente de Roque Pérez, Juan Carlos “El Chinchu” Gasparini, señaló que “tuvimos una cantidad importante de casos de coronavirus pero gracias a Dios vamos zafando” y explicó que actualmente “tenemos dos controles de ingreso a la ciudad y un puerto seco donde se deja la mercadería y la gente la va a buscar”.

En declaraciones a Sabáticamente por Radio Provincia planteó como un problema la posibilidad de conseguir terapistas y expresó que “la pandemia los tiene a todos ocupados, en todas las provincias”.

De todos modos, Gasparini dijo que “hay un gran equipo de gente humilde y trabajadora haciendo frente a la pandemia” y agregó que “médicos, enfermeros, sanitaristas, la Municipalidad y el pueblo colaboran para hacerle frente a la pandemia”.

En otro orden, Gasparini dijo que el objetivo que se propuso “fue tener un pueblo de iguales y llegar a todos los sectores. Pudimos hacer obras que no quisieron o no pudieron otros intendentes” y expresó que son “obras que no se ven, pero que son para toda la vida, como los desagües pluviales”.

Agregó que en su gestión se le dio prioridad “al deporte, a la educación” y destacó se construyeron 4 escuelas nuevas y se arreglaron las que necesitaban refacciones”.

En Roque Pérez afortunadamente no hay villas. Acompañamos a las personas que tienen dificultades para que puedan tener una vivienda digna. Yo viví en la calle y conozco bien lo que se trata. Si vivís en condiciones precarias, cuando hace calor te enfermas por el calor y cuando hace frío te enfermas por el frío. Siempre terminas en un hospital”, reflexionó Gasparini.

Con respecto a la gestión de Alberto Fernández sostuvo que “al Presidente lo veo bien, centrado, inteligente y pausado. Es un tipo muy preparado” y añadió que “hoy en día en muchos lugares gobiernan las empresas por eso creo que nos falta un poco más de política”.



Finalmente, Gasparini afirmó que “soy peronista de toda la vida, militante desde el año 1973. No tengo casa, no tengo estudio, no tengo nada. Me crie en la calle y aprendí que lo más importante es tener un equipo de gente que trabaje” y agregó que “como técnico de fútbol aprendí a armar equipos. Me preparé mucho para ser intendente y para eso busqué gente más inteligente que yo. Si Messi no hubiese tenido a Iniesta no hubiese ganado todo lo que ganó. Nadie gana solo”.

#InformaProvincia