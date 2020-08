Kicillof dijo que es un “error” avanzar en aperturas y habló de momento “crucial”

El gobernador Axel Kicillof sostuvo este lunes que avanzar en nuevas aperturas es un “error”, sostuvo que estamos en un “momento crucial” de la pandemia, al tiempo que dijo que la situación en el AMBA es de “una estabilidad tremendamente frágil” y consideró que la tendencia creciente de contagios volvió a consolidarse en los últimos días.

Es un error abrir prematuramente, es un error abrir de más. Es un error y no estamos de acuerdo, en esta situación no podemos acompañar más aperturas. Lo que logramos en cinco meses no lo podemos perder en cinco días. Con qué cara le voy a explicar a los médicos que mientras no dan abasto nosotros seguimos autorizando y autorizando actividades”, enfatizó el gobernador en conferencia de prensa.