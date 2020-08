Alberto Fernández: “La economía argentina empezó a moverse”

Durante el acto también se firmaron convenios para el otorgamiento a los municipios bonaerenses de Pilar y Tres de Febrero de 75 millones de pesos para implementar políticas de protección y asistencia para la emergencia sanitaria y social provocada por la propagación del Covid-19.

Poco a poco y sin olvidarnos de que el riesgo de la pandemia no ha terminado vamos a ir volviendo a lo que cotidianamente hacíamos”, señaló el Presidente, que estuvo acompañado por los ministros de Transporte, Mario Meoni, y del Interior, Eduardo de Pedro; el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y los intendentes de Pilar, Federico Achával, y de Tres de Febrero, Diego Valenzuela.

Cuando muchos nos decían que la economía no arrancaba, que la obra pública no se movía, pues miren, esta es una de las 40 nuevas estaciones de trenes que tendremos a lo largo del Gran Buenos Aires”, destacó.

Algunos me recomendaban que la economía no se frene y que deje frenada la sociedad, que se caiga lo que se tenga que caer, que se enfermen los que se tengan que enfermar y que mueran los que tengan que morir. Yo prefería, como preferimos todos nosotros, preservar la vida de la gente, la salud de los argentinos, el cuidado de los argentinos y argentinas antes que ganar un peso más en la economía, y veo los resultados y siento que no nos equivocamos”, expresó el mandatario.