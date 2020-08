América Latina registra mayor número de periodistas fallecidos por COVID-19

América Latina es la región más afectada por la pandemia de coronavirus y que hasta el mes de julio ha cobrado la vida de al menos 93 periodistas, cifra que supera con mucho a los registros de Asia, con 34 víctimas; Europa, 26; África, 19; y América del Norte con 14. Los datos responden a un registro realizado por la organización internacional Campaña Emblema de Prensa (PEC, por su sigla en inglés)

Según la estadística publicada por la PEC, Perú es el país latinoamericano con el mayor número de comunicadores fallecidos por el Covid-19 (37). Brasil ocupa el segundo lugar, con 16 víctimas; luego viene México (14) y Ecuador (12). En Estados Unidos de norteamérica habrían fallecido al menos 13 periodistas. En Nicaragua se registran 4 víctimas de la prensa y República Dominicana con 3; Colombia con dos, Panamá uno.

A escala mundial, entre el 1 de marzo y el 30 de junio de 2020, al menos 186 periodistas murieron a consecuencia del Covid-19. Tan sólo en el mes de junio, se contabilizaron 59 víctimas, es decir, dos por día, dice la PEC.



La cifra real es ciertamente mucho mayor, ya que los periodistas que murieron durante este período no han sido probados o sus muertes no han sido anunciadas públicamente. “En algunos países se lleva a cabo un recuento y en otros no; todo esto en detrimento de la información sobre la evolución de la pandemia y de una comparación internacional”, subrayó el Secretario General de la PEC, Blaise Lempen. El registro de la PEC se basa en el uso de numerosas fuentes: asociaciones nacionales de periodistas, medios locales y corresponsales de la PEC en diferentes países.

Comunicadores católicos y comunitarios también se cuentan entre las víctimas del COVID

Varios comunicadores de medios católicos y comunitarios suman también la estadística de fallecidos a consecuencia del coronavirus, entre los que se cuenta el del sacerdote dominico Fray Héctor Herrera, O.P., quien fue director de la radio católica San Martín, de Arequipa, Perú. También en Perú fallecieron los comunicadores Luis Cadenillas Nieto, quien fue directivo de la Coordinadora Nacional de Radio y trabajó en radio San Sebastian de Chepén, en radio Marañón de Jaén y Chami radio de Otuzco Trujillo.Según informó a SIGNIS ALC el coordinador general de ALER, Hugo Ramírez, otras víctimas de la pandemia son el comunicador popular Hugo Cipriano Condori Chambilla, quien compartió su compromiso de cambiar este mundo desde la comunicación, primero desde el Centro de comunicación Amakella y después Radio Yaraví; “Alonso Paz Choque, ex compañero de radio Madre de Dios, de Puerto Maldonado también nos dejó”, explicó.

Además, comentó que fueron afectadas por el covid las compañeras y compañeros de radio Kampagkis, radio Cutivalú, radio Yaraví, en Perú, en dónde “casi todos los compañeros y compañeras se infectaron; en radio Huayacocotla en México”, dijo.

Agregó que también “hay complicaciones en Bolivia con compañeros de la radio Pio XII y ERBOL”. Para Hugo Ramírez, con seguridad hay muchos más casos, pero que “algunos compañeros y compañeras de otras radios prefieren mantener en reserva la situación de sus integrantes, lo cual respetamos”. Lo cierto es que es “un momento muy complicado para nosotros”, concluyó.

Iglesia boliviana solidaria y cercana con los comunicadores afectados por el COVID

SIGNIS ALC consultó al Secretario General de la Conferencia Episcopal de Bolivia, CEB, Mons. Aurelio Pesoa, sobre el acompañamiento que ofrece la iglesia en Bolivia a los comunicadores católicos infectados y fallecidos por la pandemia, quien comentó que en todo momento la Iglesia católica boliviana ha permanecido cercana, no únicamente con los comunicadores católicos sino con todos los profesionales del país que durante esta emergencia han ofrendado su vida o se han contagiado, tras estar cumpliendo su misión en el frente de esta pandemia y ha expresado su solidaridad a los comunicadores afectados, dijo.

La Asociación Católica Latinoamericana y Caribeña de Comunicación, SIGNIS ALC expresó también su sentimiento de hondo pesar por la muerte de varios comunicadores católicos, comunitarios y de todos los profesionales de la comunicación en los diferentes países de América Latina, y de manera especial por el fallecimiento inesperado del padre Héctor Herrera, director de Radio San Martín, quien durante varios años fue un colaborador permanente a la Red de Radioevangelización, a través de sus reflexiones semanales sobre el evangelio encarnado en la realidad de los pueblos latinoamericanos.

En una nota de condolencia publicada en la fanpage de la Red de Radioevangelización (facebook), que es coordinada por SIGNIS ALC, se expresa el “profundo pesar y condolencias por la inesperada partida de Fray Héctor Herrera, O.P., comunicador incansable, que con su palabra y testimonio compartió la luz del Evangelio, encarnado en la vida de los pobres y excluidos. Gracias infinitas por su colaboración generosa y desinteresada, con sus reflexiones sobre el Evangelio dominical

Que nuestro buen Dios, de la vida y de la comunicación, lo tenga en su Reino eterno”

Redacción: SIGNIS ALC