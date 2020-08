Falleció Julián Zini, el cura chamamecero

A los 80 años, falleció este domingo el sacerdote y cantautor chamamecero Julián Zini. Así lo confirmó el presidente del Instituto de Cultura de la provincia, Gabriel Romero, en sus rede sociales.

El cura que trascendió con su obra musical los límites de su provincia natal, había nacido en “El Centinela”, un paraje de Corrientes en el departamento de Ituzaingó, cerca del límite con Misiones el 29 de septiembre de 1939.

Durante la última dictadura Zini “estuvo desaparecido un tiempo”, “Los amigos me salvaron y me ofrecieron irme a Europa”, contaría en una entrevista a Radio Infinita de Goya en el 2017, “recibí cartas de gente del pueblo y del campo que me decían que si abandonaban la chacra se perdía la cosecha y si yo abandonaba las ovejas el lobo se hacía dueño del rebaño. Y le dije a mi obispo, no yo me quedo. Le debo la vida a mucha gente” .

En cuanto a su vocación realizó sus estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Menor de la ciudad de Corrientes y los completó en el Seminario Mayor de la ciudad de La Plata. En 1963 se ordenó como Sacerdote.

En la década del 70, instalado en la ciudad e Mercedes se vinculó estrechamente con jóvenes artistas locales. En esta época, aparecen sus primeras composiciones, las que no llegaron a editarse bajo la dictadura militar en Argentina.

Los años siguientes, estudió incansablemente la música litoraleña y la religiosidad correntina.

En la década del 90, formó su agrupación “Julián Zini y Neike Chamigo”; con la que se presentó en numerosos escenarios del país hasta que la enfermedad se lo impidió.

A finales de julio ya había ingresado de urgencia debido a una recaída y desde el Departamento de Oncología del centro de salud habían informado que se le practicaron estudios para conocer el progreso de la enfermedad, ya que las evaluaciones clínicas practicadas previamente determinaron que la diseminación estaba avanzada.

Zini falleció hoy alrededor de las 20 en el Hospital Vidal de Corrientes capital.

El presidente del Instituto de Cultura de Corrientes, Gabriel Romero fue uno de los primeros en despedirlo a través de las redes sociales donde redactó: “Hasta siempre Pai Julián, gracias por todo Arandu de nuestra cultura y que descanses en paz”. El gobernador hizo lo propio, expresando sus condolencias por medio de su perfil oficial de Twitter: “Con profundo dolor, despedimos al padre Julián Zini. Con sus poemas y recitados, supo interpretar y expresar la esencia del ser correntino. Deja tras de sí sus obras, además del mejor de los recuerdos. ¡Hasta siempre, Paí!”