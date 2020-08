Una de títeres y fantasmas para festejar la niñez

Con la conducción de Mario Netti , figura estrella de Tv Oh Azul , este Domingo podrás disfrutar del especial en vivo “Poesía fantástica” de la mano de Tomy Brow.

Cuenta la leyenda que Tomy Brow aparece una vez al año en una librería cualquiera de un pueblo cualquiera, pero para que esto ocurra, se tienen que dar algunas condiciones “ambientales” : temperatura, presión atmosférica, humedad, probabilidad de chaparrones, etc, etc, etc … y de esta manera , como un eclipse ( ohh!!) su presencia se materialice .

Según los estudiosos de la leyenda , el próximo Domingo 16 de Agosto a las 18: 31 hs están dadas todas las condiciones para que Tomy Brown aparezca .

Tomy Brown es un narrador de poesías fantásticas y este año parece que nos trae una autora bonaerense que gusta mucho de monstruxs y niñxs , Roberta Iannamico.

La entrevista a este personaje singular estará a cargo del periodista y títere local Mario Netti , el encuentro se desarrollara en la Librería La Tienda y se podrá seguir en vivo y en directo de manera virtual desde las 18 30 hs por los canales de facebook.com/teveoh e instagram.com/la.tiendalibros

Además se realizara un sorteo gratuito de un libro de literatura infantil.