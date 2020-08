Solá dialogó con el Instituto Ítalo-Latinoamericano

Llevamos 8 meses de gobierno y 5 fueron con pandemia. El Covid-19 provocó una enorme crisis en toda la sociedad, y las pequeñas y medianas empresas no son la excepción. Como toda crisis no sabemos cuándo va a terminar, pero sí es importante poder impulsar políticas para la postpandemia. En Argentina tenemos PyMES que tienen una base sólida en la cultura del trabajo y con un desarrollo relativo de tecnología. Pero también poseemos las micro PyMES, con 1 ó 2 empleados, que se han visto muy perjudicadas por la pandemia, sobre todo, en las actividades que no fueron consideradas esenciales”, señaló Solá quien estuvo acompañado por el Secretario de Relaciones Exteriores Pablo Tettamanti y el Jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves.