La guerra mediática y psicológica contra los bloqueos en Bolivia

El lunes 3 de agosto se inició el paro indefinido con bloqueos en Bolivia y se desató una feroz guerra mediática, como cuando se concretó el golpe el 2019. La TV, diarios, radios y redes sociales públicos como privados, funcionales al golpismo, se dedican a deslegitimizar y desvirtuar los bloqueos, también a demonizar a los dirigentes, candidatos del M.A.S. y a Morales.

Por Verónica zapata.

Se manipula a un sector de la sociedad psicológicamente para enfrentarlos con quienes luchan por el derecho a vivir en democracia, a votar y elegir libremente a los gobernantes, a la salud, educación y trabajo. Los medios funcionan como operadores políticos, pero se presentan como “independientes” y “neutrales”. Fabrican “matrices de opinión falsas” para deslegitimizar a quienes resisten el golpe. Las siguientes son las mentiras que sostienen los medios:

1-Los bloqueos son del M.A.S.: El paro indefinido con bloqueos es parte de la lucha del pueblo boliviano, no del M.A.S., esta lucha excede y rebasa al M.A.S. Hay apoyo de toda la sociedad Bolivia. Felipe Quispe, el Mallku crítico al M.A.S., lidera y participa de los bloqueos.

2-Las organizaciones sociales rechazan la fecha electoral por capricho: Se rechaza porque la decisión fue tomada por el Tribunal Supremo Electoral T.S.E. de forma unilateral, inconstitucional e ilegal mediante una resolución pasando por encima de la ley N° 1297 y N° 1304 que convoca a elecciones, avasallando la constitución política de Estado (C.P.E.) y a la asamblea legislativa. La ley N° 1297 de Postergación de las Elecciones Generales refiere que las elecciones se realizaran en un plazo máximo de 127 días computables a partir del 3 de mayo, es decir hasta el 6 de septiembre como sugirió el TSE. La ley N°1304 (Ley Modificatoria de la Ley 1297) solo modifica el artículo 2 de la ley 1297.

Una resolución no puede pasar por encima de una ley, por lo que la elección del 18 de octubre sería un acto nulo de pleno derecho, que a futuro Áñez podría no reconocer. Por tal motivo, los candidatos del M.A.S. condicionaron un acuerdo de una nueva fecha electoral a que se establezca mediante una ley y no por una resolución con el fin de ingresar al marco jurídico constitucional y tenga validez legal.

Ahora bien, Salvador Romero presidente del T.S.E. tiene conocimiento de esto. ¿A qué juega? Salvador Romero aparece en los cables revelados por WikiLeaks que demuestran su vínculo con el Departamento de Estado norteamericano y con la Agencia de Estado Unidos para el desarrollo Internacional USAID. A través de la USAID, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) canaliza fondos para operaciones políticas contra gobiernos y líderes no alineados a EU.

La elección debía ser el 22 de enero cuando se venció el mandato de Evo Morales, se postergó para el 3 de mayo, luego debía ser el 2 de agosto, pero se acordó para el 6 de septiembre con la excusa de que el pico de contagio coincidiría con estas fechas. Se cambió para el 18 octubre y se empezó a sostener que el pico de contagios será en octubre y noviembre.

3-La gente se está muriendo por falta de oxígeno debido a los bloqueos: Antes de los bloqueos Bolivia sufría de desabastecimiento de oxígeno y la gente se moría en las calles, lo que se publicó en diversos medios internacionales. No es verdad que las cisternas con oxígeno estarían varados en los puntos de bloqueos Se pueden observar videos desde los puntos de bloqueos mostrando cómo dejan pasar a las ambulancias, cisternas de oxígeno y lo relacionado a insumos de salud, medida que se determinó desde la central obrera boliviana (C.O.B.). Se publicó fotos de bebés, con el falso mensaje de que estarían muriendo por falta de oxígeno. Áñez, recién el 31 de julio, inició los trámites para importar oxigeno medicinal desde Uruguay y EU debido a su carencia por la alta demanda.

4-El M.A.S. y/o los que bloquean quiere fomentar el contagio de Covid-19: Esta acusación la realiza el mismo gobierno de facto que no abasteció a los hospitales durante la cuarentena de equipos de salud e insumos, etc. Debido a ello, en Bolivia colapsó el sistema de salud público y privado, crematorios, cementerios, laboratorios, compraron respiradores con sobreprecios, impidieron la entrada de médicos cubanos, prohibieron la importación de la medicina cubana Interferón alfa 2b, etc. Bolivia ocupa el 7° lugar del mundo con más muertes por Covid-19 por cada 100.000 habitantes con un porcentaje de 24,73%, según la Universidad de Johns Hopkins. Tiene 298 muertos por millón de habitantes y Argentina 100, pese a que Argentina cuadriplica la cantidad de habitantes que Bolivia. Actualmente los grupos paramilitares se manejan en grupo en las ciudades golpeando a quienes bloquean carreteras, se olvidaron de la pandemia.

5-Demonización de dirigentes indígenas: Se los acusa de “terroristas”, “narcotráficos”, “sediciosos”, “violentos”, que “quieren muertos” etc. Circulan audios falsos de Andrónico Rodríguez llamando a la violencia, así como fotos manipuladas, etc. Lo mismo sucede con Leonardo Loza, etc. A Orlando Gutiérrez ejecutivo de F.S.T.M.B., llaman “minero disfrazado”.

6-En los bloqueos tienen pólvora y armas: El periodista español Estrambasaguas de la derecha fascista de España, sostuvo en redes que “los que bloquean tienen pólvora”. Es retuiteado por cuentas fantasmas como sostiene el español Julián Masias Tovar especialista en redes, en su mayoría creadas recientemente o durante el golpe de estado del 2019 con 8 números en el nombre, geolocalizadas en otros países.

7- Los camiones son asaltados o saqueados en los bloqueos: Javier Robles transportista de pollo viralizó un video donde relató que quedó varado en un bloqueo y que no lo saquearon, sino que vendió su pollo a los comunarios para que no se descompusiera.

8-Feroz campaña contra la imagen de de Evo Morales:

Se viralizaron fotos del ex mandatario acompañado de una mujer y videos con audios montados para reactivar las acusaciones de “tener un harén de mujeres”, “salir con jovencitas”, “ser parte de orgías” “ser machista”, “caudillo”, “patriarca”, etc. Por otro lado, también lo acusan de llevar una vida de “jeque árabe” en Argentina. Publican fotos de yates, palacios, autos de lujo, mansiones, etc., adjudicándoselas al ex mandatario. Estrambasaguas, difundió en sus redes sociales fotos de yates lujosos adjudicándoselas a Morales.

Estas acusaciones relacionadas con la temática de género, se inició con el face news del “Caso Zapata”, inventándole un hijo a Morales que desencadenó en la derrota del referéndum del 2.016, punta de lanza del golpe del 2.019.

Carmen E. Gonzales, senadora golpista de Pando y que en su Twitter se jacta de luchar contra la “dictadura” de Morales, el 7 de agosto del 2.020 escribió: “Me dicen que hay fotos de pedofilia del narco @evoespueblo Mándenlas por aquí. Que el mundo sepa de este socialista delincuente”. Por otro lado, Gabina Condori Nina, una supuesta “líder indígena” acusó de “violaciones” al ex mandatario durante el golpe del 2019, luego asumió como viceministra de educación de Áñez.

Esta estrategia aprovechando el auge feminista, se repite siempre con líderes, dirigentes, periodistas y presidentes populares y/o que no se alinean con la política de EU. Un caso emblemático fue el de Julián Assange acusado de violación, luego de revelar documentos de la C.I.A.

La campaña mediática con Morales tinte racista, debido a su ascendencia indígena y lo llaman “Cacique”. En su gestión, las mujeres, especialmente indígenas, ingresaron masivamente a la política y fueron parte de la redistribución de la pobreza, por primera vez en la historia de Bolivia. El 53 % de parlamento boliviano está compuesto por mujeres, el segundo porcentaje más alto del mundo.

Esta campaña es apoyada por un sector del feminismo financiado por O.N.G. relacionadas a EU. Incluso “progresistas” despistas o del feminismo blanco se subieron a esta campaña, algunas pusieron en duda el golpe del 2019 que llamó a golpear mujeres indígenas.

(*) Periodista y psicóloga boliviana.