Felipe Solá: “no puede salir el presidente del BID de una reunión virtual”

Al historiar la situación actual dijo el canciller: “La gira del presidente Fernández que comenzó en enero en Jerusalén y siguió por Italia, Alemania, España y Francia, tuvo un doble impacto: por un lado los países europeos oyeron del boca del Presidente cuál era la situación económica real y financiera, y sobre todo oyeron qué había pasado financieramente en la Argentina. Muchos se declararon sorprendidos, porque tenían la versión de 2018 del G20 en Buenos Aires, donde se ocultó la debacle y el Gobierno apareció hablando de otros temas cuando ya tenía una situación gravísima de endeudamiento con el Fondo y con la deuda soberana”.

En declaraciones a Radio con Vos, Solá recordó que la jefa del gobierno alemán Angela Merkel, “por ejemplo, nos dijo que no se había llevado esa impresión de Argentina en el G20”. Y agregó: “No hablaron con mucha gente de la Argentina. Estaban todos los mandatarios encerrados en Puerto Madero y conversaron sólo con el gobierno de aquel momento, pero luego de la gira del Presidente Fernández les quedó clara la situación, que se enfocó en el futuro acuerdo con el FMI más que en el acuerdo con los bonistas privados. Esto luego se difundió, y por eso fue muy útil la gira”.

Y continuó: “Lo siguiente fue una acción llevada a cabo por Martín Guzmán y su equipo y el Presidente, con algún complemento de parte de Cancillería, con la Embajada argentina en Estados Unidos en algún momento y tratativas en otros lugares, pero siempre manteniendo el estado de reserva de la información y hablando previamente con Guzmán”.

Solá explicó además que la Argentina “necesita mostrar lo que le ha pasado, mostrar que está dispuesta a salir adelante, que no tiene un gobierno que pueda ser acusado de estatista o colectivista, o de no ser un gobierno democrático y republicano”.

La Argentina debe demostrar que tiene identidad y dignidad”, señaló el canciller. “A los países fuertes les gusta la sumisión del otro. Nosotros no creemos en la sumisión. Hemos dicho siempre lo que pensábamos y no hemos tenido ninguna actitud de sumisión. Hemos mantenido independencia, que no quiere decir prejuicio ni ponerse ‘en contra de’ a priori. Hemos dicho las palabras adecuadas y tenemos diálogo con todos, y sobre todo con el que quiere tener diálogo con nosotros”.