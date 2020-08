Deuda: las claves del acuerdo, según CEPA

Luego de mucho esfuerzo, y tras varios meses de negociación, Argentina logró un acuerdo con los bonistas bajo ley extranjera.

La deuda reestructurada asciende a aproximadamente US$ 68.800 millones de stock de capital.

En este informe, CEPA resume las principales claves del acuerdo.

Claves

1- HAY ACUERDO POR LA DEUDA. Luego de mucho esfuerzo y meses de negociación, Argentina logró el acuerdo con los bonistas bajo ley extranjera.

2- La deuda reestructurada asciende a aproximadamente US$ 67.000 millones de stock de capital en lo referido a deuda de ley extranjera (tipo de cambio al 4 de agosto).

3- ¿Cuáles son los beneficios del acuerdo? En los primeros años, ahorra dólares y también pesos.

PERMITE DESPEJAR VENCIMIENTOS de los próximos años y con ello, recuperar una senda de crecimiento: si entre 2020 y 2024 vencían nada más y nada menos que US$ 63.692 millones por todo concepto (capital e interés, deuda pública y privada, ley local y extranjera), vamos a pagar sólo US$ 7.556 millones aproximadamente. Hay un alivio financiero de US$ 30.300 millones en los vencimientos de títulos bajo ley extranjera, producto de la reducción de la tasa de interés: de 7% que pagaba Macri, ahora se pagará 3,1% promedio. Si consideramos el tratamiento equitativo a la deuda en moneda extranjera bajo ley local, el ahorro en el período supera los US$ 37.000 millones.

DESCOMPRIME LA DEMANDA DE DÓLARES, importantísimo en una economía como la de nuestro país atravesado por la recurrente restricción externa.

Esto permite LIBERAR INGENTES RECURSOS FISCALES para atender la pandemia y para recuperar el consumo y la producción, y con ello el crecimiento económico. En el presupuesto 2019 los intereses de deuda alcanzaron el 21% del total de gastos.

4- Vale recordar que los bonistas arrancaron ofreciendo un acuerdo por US$ 92 de valor Presente Neto por cada US$ 100 de valor original de cada título a fin de 2019. En febrero los acreedores ya ofrecían U$S 75. En la primera oferta del Gobierno argentino, en abril de 2020, se propuso pagar U$S 40 y los bonistas allí contraofertaron US$ 65. La brecha seguía sin cerrarse. La última propuesta argentina: Martín Guzmán ofreció en mayo US$ 53 por título. Finalmente el acuerdo se cierra entre US$ 54 y US$ 55: LOS ACREEDORES REDUJERON SU OFERTA 70%; ARGENTINA LO MEJORÓ 35%.

5- Aunque algunos medios adelantaron acuerdos en relación a cuestiones legales, lo cierto es que Argentina mantuvo su posición al respecto. Dice el comunicado “Argentina, SUJETO A LA OPORTUNIDAD EN QUE SE EVIDENCIE SU APOYO POR PARTE DE LA COMUNIDAD INTERNACIONAL EN SENTIDO GENERAL, ajustará ciertos aspectos de las cláusulas de acción colectiva en los documentos de los nuevos bonos”. Es decir, aceptará esos acuerdos siempre y cuando sean considerados como criterio general en las negociaciones de deuda actuales en el mundo. Lo que se discute aquí es que no haya tantas trabas para llegar a las mayorías de aceptación en futuras reestructuraciones

6- ARGENTINA LOGRÓ COMPRAR TIEMPO en los próximos 5 años e imponer la curva aplanada de vencimientos, que era el plato fuerte de la oferta original. Ver Gráfico debajo: en rojo los vencimientos sin canje (heredados) y en celeste los nuevos vencimientos.

7- A esta altura del partido ya nadie puede discutir la BUENA FE DE LA PROPUESTA ARGENTINA, que se mantuvo incluso frente al escenario de pandemia.

8- Para poner en valor: Ecuador está reestructurando su deuda a la par de la Argentina, por un monto sensiblemente menor (US$ 17.400 millones), con una oferta cercana a US$ 59 de Valor Presente. Es decir, nuestro país logra un acuerdo con una sensiblemente menor oferta a la del ejemplo que BlackRock quiso que se emulara.

9- Un comentario técnico importante: no esperen grandes modificaciones del ratio deuda/PBI, dado que cálculo se realiza considerando stock de capital de deuda y no hay grandes quitas al mismo, sino que la clave es reducción de intereses y extensión fuerte de plazos.

10- ¿Qué se puede esperar en el corto plazo para la vida cotidiana de los argentinos? Se puede aspirar (aunque sin muchas expectativas) a que se reduzcan las tensiones cambiarias por un tiempo. A la par, poder usar recursos para ATP, IFE, Jubilaciones y demás que apuntalen el ingreso popular sensiblemente afectado por la pandemia

11- ¿Se acaba la discusión de la deuda? No. Primero, hasta el 24/8 se seguirá discutiendo cuestiones puntuales de este acuerdo hasta el momento de la aceptación final del acuerdo. Pero además, porque resta discutir la deuda de UU$ 44.000 con el FMI y las condiciones del mismo, y esto es TOTALMENTE RELEVANTE para la economía de nuestro país. Esto volverá a poner en el centro de la escena la responsabilidad del organismo en la debacle económica, sobre todo durante 2018 y 2019.