Celebrarán San Cayetano con misas sin fieles presentes y cumpliendo el protocolo sanitario

Autoridades de la parroquia San Cayetano, del barrio porteño de Liniers, informaron que este 7 de agosto -fiesta del santo- el templo estará abierto desde las 7, se podrá venerarlo y retirar las clásicas espigas con estampita respetando el distanciamiento social y las normas del protocolo sanitario, y que se realizarán misas sin la presencia de fieles.

“Estamos en un tiempo muy difícil, muy apretados también, con mucha angustia. El tema del trabajo es una preocupación de todos los padres de familia”, dijo el arzobispo de Buenos Aires, cardenal Mario Aurelio Poli, en un mensaje enviado a los fieles devotos de San Cayetano en vísperas de su fiesta.

Cuando se abren las puertas del santuario -escribió el arzobispo- se abre también la esperanza y se abre la providencia, porque a los que buscan a Dios a través de sus santos, Dios nunca los suelta de su mano, y ha mostrado muchas gracias a través de San Cayetano y de tantos santos amigos del Cielo que siempre están dispuestos a concedernos las gracias materiales y espirituales que necesitamos para seguir caminando”, aseguró.

“No vamos a poder ir a los templos, van a estar cerrados”, anticipó el cardenal Poli.

“No podemos tener mucha aglomeración de gente, en este tiempo se reúne mucha gente en los dos santuarios”, detalló, convocando a los fieles para que “recen desde sus casas, que prendan una vela a San Cayetano, que tienen en sus altarcitos”, porque “Dios sabe escuchar la oración de los devotos donde se encuentren”.

Nosotros celebraremos las misas dentro del santuario, que podrán ver por televisión y por las redes, y vamos a poner las intenciones de todos ustedes. Que esta peregrinación no sea con los pies sino con el corazón”, animó.

“Que transforme también esta angustia en esperanza. Que si hay tristeza en los hogares por lo que estamos padeciendo, que no falte la alegría de la fe. Que el Señor nos conceda todo esto, y especialmente que no falte lo necesario para la comida, el trabajo, la salud en cada hogar. Que el Señor los bendiga y San Cayetano los proteja”, pidió con su bendición.

Las misas serán transmitidas a través de www.sancayetano.org, en la página de Facebook Santuario San Cayetano Liniers, en el canal de Youtube Santuario San Cayetano y por radio en www.radiopanytrabajo.com.ar.