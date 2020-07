Caso Facundo Castro: la fiscalía federal rechazó la recusación impulsada por la querella

La familia había impulsado el pedido de desplazamiento del representante del Ministerio Público Fiscal. El presidente Alberto Fernández habló con la madre del joven y se puso a disposición.

Por Juan Borges

En un comunicado la fiscalía federal n°1 de Bahía Blanca, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez, anunció que rechazó la recusación promovida por la familia del joven Facundo Astudillo Castro, en el marco de la causa que investiga su desaparición ocurrida el 30 de abril pasado. Además, la fiscalía señaló que “arrojó resultado negativo el procedimiento llevado a cabo en la Subestación de Policía Comunal de Mayor Buratovich” de detección de rastros instrumentada por División Canes de la Superintendencia Federal de Bomberos, de Rastros Específicos de la División Canes de los Bomberos Voluntarios de Punta Alta y del asesor de canes Marcos Darío Herrero, especializados en las identificación de rastros biológicos. La medida había sido requerida por la familia de Facundo y sus abogados que afirman “que hubo una desaparición forzada en la cual hubo un dispositivo de encubrimiento donde están implicados al menos nueve policías en cinco etapas que incluyeron demoras en los rastrillajes y la incorporación de testigos falsos y pistas irregulares”. Tras el desplazamiento de la Policía Bonaerense, la causa fue destinada al fuero federal que esta semana realizó seis rastrillajes con más de 200 efectivos comprometidos con la incorporación de canes especializados en la búsqueda de personas.

En este marco, Agencia Paco Urondo dialogó con el abogado de la familia Leandro Aparicio quien sostuvo: “La desaparición de Facundo obedece a un plan de encubrimiento posterior que presenta una secuencia de cinco etapas, la primera transcurre el día en que desaparece, el 30 de abril en el momento en el que le hacen llamar a su madre y cuando supuestamente le envía un mensaje de texto a un amigo cuando esa no era una práctica frecuente en Facundo”. Además, añadió: “La segunda se desarrolla en los primeros días de junio cuando un amigo intenta hacer la denuncia y después de su insistencia se la toman aunque la escribieron en un papel de rotisería. La tercera etapa, la más alevosa, se produce el 15 de junio que no se realizó un rastrillaje clave suspendido ´por cuestiones climáticas´. Asimismo, la policía comienza a presionar y a apretar a testigos intentando llevarlos para que declaren en contra de la familia de la ex novia. El miércoles 17 de junio Cristina Castro (madre de Facundo) concurrió junto al abogado Luciano Peretto para supervisar un operativo sin poder llegar porque son bloqueados por la policía quienes les niegan el paso. En esos días la policía comenzó a incorporar testigos falsos y allí entendimos que algo no estaba funcionando bien”.

En este mismo sentido, el letrado desarolló que “la cuarta etapa se produce entre los días 26 de junio y el 6 de Julio cuando aparecen testigos que declaran con muchas contradicciones, la quinta y última etapa que es el 13 de Julio, según el abogado querellante, se produjo en las últimas semanas cuando el expediente ya paso a manos del fiscal federal Ulpiano Martínez quien introdujo de manera muy irregular una supuesta persona que afirma haber llevado a Facundo hacia Bahía Blanca, después se confirmó la falsedad de ese testimonio”.

De esta manera, la querella sostiene que la causa debe “estar orientada hacia la desaparición forzada que es nuestra hipótesis y la que más sustento tiene, además la madre de Facundo le pidió a la jueza interviniente como madre y como querellante que aleje al fiscal actuante Santiago Ulpiano Martínez porque está obstaculizando la real investigación. Nosotros lo consideramos el enemigo dentro de la causa”.

Repercusiones de la causa y proyecto legislastivo del Poder Ejecutivo

Ante la petición de acción urgente del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas por el caso, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del nieto recuperado Horacio Pietragalla, elaboró una respuesta y enfatizó: “Tenemos absoluto compromiso con la búsqueda e investigación en la desaparición de Facundo Castro, al tiempo que hemos puesto a disposición de la familia todos los recursos del Estado”. Además, el Gobierno subrayó que “la protección y apoyo a las víctimas de violaciones a los derechos humanos constituye una política de Estado en la Argentina”. En este marco, el Gobierno nacional expresó la semana pasada la voluntad de impulsar una Ley contra la violencia Institucional contemplando la proliferación de casos vinculada a situaciones de excesos y casos de gatillo fácil provenientes de las fuerzas de seguridad. Asimismo, el abogado de la familia confirmó que el presidente Alberto Fernandez dialogó telefonicamente con la madre del joven y se puso a disposición. “Se comunicó el Presidente con Cristina, hablaron personalmente, le dijo que lo llame con lo que le quiera pedir”, explicó el letrado en declaraciones a los medios.

Por su parte, este último fin de semana, el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se volvió a referir a la causa de Facundo e hizo alusión a lo actuado por la autoridades en una videoconferencia del espacio político “Instituto Peronista”. Según el funcionario de la provincia de Buenos Aires, el joven Castro fue “detenido por el primer reten de control, le piden el permiso para circular, debido a las medidas de la cuarentena. Al no poseerlo la policía informa a sus autoridades y finalmente lo notifican y lo dejan seguir su rumbo. A los pocos metros un auto lo recoge, la oficial Ordoñez conducía ese vehículo y lo acerca hasta la ruta 3. Una persona lo ve circulando por la ruta y da aviso a la policía preocupado porque lo vio de contextura física muy pequeña y pensaron que era más joven. Lo intercepta un patrullero y nuevamente le piden documentación y constan que ya había sido notificado, envían una foto a la comisaria de Mayor Buratovich y le confirman que era el muchacho visto anteriormente”. Además, Berni sostuvo Facundo “sigue su rumbo y testigos afirman que lo ven subir en una camioneta oscura y de allí no hubo más noticias. Después de cuarenta días la madre hace la denuncia y se comienzan las investigaciones pertinentes por averiguación de paradero”.

En este mismo, Berni explicó: “La familia y la defensa no se muestran conforme con ese desempeño y piden el cambio de caratula a ´desaparición forzada´ exigiendo el desplazamiento de la causa de la Policía Bonaerense debido a que el abogado de la familia decía que lo habían visto subir a un patrullero. Se efectiviza esa separación para darle mayor tranquilidad a la madre y pasa a manos de la justicia federal la investigación. Se realizan rastrillajes y testimoniales. Después apareció la señora que lo levanto en la camioneta oscura y dijo haberlo dejado antes de un control fitosanitario donde se inicia una vía que son 14 kilómetros que lo llevan a Bahía Blanca. Se revisaron los celulares de los policías y se realizaron pericias en la comisaría de Buratovich que no confirman la estadía de Facundo Castro allí”. Las declaraciones del funcionario haciendo alusión a estos testimonios son objetadas por la familia del joven que puso en duda su veracidad, señalando que se trata de “testigos falsos”, en el marco de un encubrimiento.

La postura de los organismos de DD.HH

Por otro lado, el colectivo de organismos de derechos humanos elaboró un comunicado en el cual relató que tuvieron este lunes 27 de julio “un encuentro virtual con Cristina Castro, mamá de Facundo Castro, en el que le manifestamos nuestra solidaridad y acompañamiento en la lucha que lleva adelante por la aparición de su hijo”.

El texto que lleva la firma de Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, H.I.J.O.S Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Comisión Memoria, Verdad y Justicia Zona Norte y la Liga Argentina por los Derechos Humanos, entre otros, subrayó: “Queremos recordar que los Organismos de Derechos Humanos hemos impugnado en más de una oportunidad a Santiago Ulpiano Martínez por entorpecer el avance de las causas de lesa humanidad con el objeto de lograr la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. Por lo que, de acuerdo a lo planteado por los abogados de la familia y a los antecedentes del fiscal cabría, cuanto menos, disponer su inmediato apartamiento de esta causa”.

En esta misma dirección expresaron: “Reiteramos que es indispensable el compromiso de todas las instancias del Estado para que efectivamente se avance en el caso y se logre el esclarecimiento de qué fue lo que pasó con Facundo así como la identificación, enjuiciamiento y castigo a los responsables de su desaparición forzada”.

“Los Organismos de Derechos Humanos estamos a disposición de la Castro y acompañamos a los seres queridos y amigos de Facundo en este difícil camino que les toca transitar. Volvemos a hacer público nuestro compromiso para lograr una Democracia plena, sin violencia institucional, que garantice los derechos de todas y todos”, concluyeron.