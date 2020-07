Buscan crear emprendimientos en predios ferroviarios para generar empleo

El ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, y su par de Transporte, Mario Meoni, acordaron trabajar conjuntamente en predios ferroviarios no operativos y en el tren socio-sanitario. Desarrollo Social y Transporte. Articularán acciones en el marco del programa Potenciar Trabajo.

La Plata, (InfoGEI).- Los ministros de, Desarrollo Social y de Transporte de la Nación, Daniel Arroyo y Mario Meoni, respectivamente, acordaron articular acciones en el marco del programa Potenciar Trabajo en predios ferroviarios no operativos y para trabajar conjuntamente en el tren socio-sanitario.

Así lo informaron luego del encuentro que mantuvieron en el Museo Ferroviario, del que también participaron la secretaria de Abordaje Integral, Alicia Soraire, y el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico; el subsecretario de Asistencia Crítica, Gustavo Aguilera; y el presidente de “Trenes Argentinos Capital Humano”, Damián Contreras.

Al respecto, el ministro de Desarrollo Social explicó que “Para nosotros es central que las personas que están en planes sociales o integran cooperativas puedan trabajar, capacitarse y vincularse con distintos sectores productivos, y en este caso será en predios no operativos de los ferrocarriles”, al tiempo que agradeció la articulación con Transporte y Trenes Argentinos “ya que a partir de esto que hoy firmamos habrá nuevas posibilidades de trabajo, capacitación y preparación”, dijo Arroyo.

Asimismo, el funcionario destacó las tareas conjuntas por el tren socio-sanitario, al señalar que, “es muy importante por la posibilidad federal de ir a pequeños pueblos, porque cuando llega se genera todo un trabajo integrado de distintas áreas, como salud o políticas de género. Hay una historia muy fuerte de este tren y el apoyo social que tiene. Por eso es muy importante este convenio: trabajo, tren, federalismo, y la puesta en marcha de la política social desde abajo”, aseguró.

Capilaridad territorial de FFCC

En tanto, el titular de la cartera de Transporte, celebró que “esto nos va a permitir, a través de Trenes Argentinos Capital Humano que tiene la capilaridad territorial extraordinaria porque llega prácticamente a todas las localidades de la Argentina, poder implementar políticas que le permitan a la gente acceder al trabajo, y que a su vez nos permita a integrarlos con la comunidad. Hay muchas estaciones no operativas y predios no operativos de ferrocarriles que no están siendo utilizados, que no generan trabajo, que generan estados de abandono y de impacto ambientales negativos en toda la Argentina”.

Predios ferroviarios en todo el país

En tal sentido, Meoni sostuvo que “el objetivo es llegar a todo el país para volver a darle el valor que tiene cada uno de los predios ferroviarios, integrándolos con las posibilidades de trabajo, capacitación y con que esas personas puedan volver a reinsertarse al trabajo comunitario en cada uno de esos lugares”, el titular de la cartera de Transporte subrayó las “mejoras ambientales y de limpieza, la posibilidad de construir centros culturales y deportivos, que además que le den una articulación social plena a cada localidad”.

Celebración

Por su parte, el presidente de Trenes Argentinos Capital Humano, Damián Contreras, celebró el acuerdo de los dos ministerios, y la presencia de ambos en el Museo Ferroviario para realizar la firma del convenio: “es un honor asumir esta responsabilidad desde Trenes Argentinos Capital Humano”, dijo.

El convenio marco entre los ministerios de Desarrollo Social y Trasporte prevé la colaboración, articulación y asistencia para optimizar los recursos disponibles en ambas áreas y así crear programas, proyectos, actividades y acciones tendientes a la protección social de personas vulnerables y su acceso, en condiciones de igualdad, a los servicios públicos de transporte de pasajeros y todas sus modalidades. (InfoGEI)Jd