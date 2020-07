“Apuntamos a un gran crecimiento de las exportaciones”

Invitado por la Fundación Mediterránea, el canciller Felipe Solá, junto con el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme y el Jefe de Gabinete de la Cancillería, Guillermo Justo Chaves, participó hoy de una videoconferencia en la cual se explayó sobre los objetivos de la Argentina en comercio internacional: “El rol del comercio exterior le fue devuelto a la cancillería por este Gobierno después de uno años, y estamos muy orgullosos de que así sea porque nos da un rol clave y fundamental en estos tiempos y además con la máxima preparación estratégica”, dijo.

La Cancillería tomó también como decisión metodológica el encuentro frecuente y fundamental con los actores de la exportación, es decir los que estaban exportando, los que siguen exportando, los que estaban y dejaron de exportar y acuden a nuestras videoconferencias y los que quieren pasar a ser exportadores; al mismo tiempo tenemos conciencia de que al movilizar a esos actores movilizamos una gran cantidad de desarrollo de proveedores que están alrededor”, agregó Solá.

Del lado agroexportador nosotros recibimos una propuesta de aumento rápido de exportaciones, en dos años, casi del 25 al 30% de aumento de las exportaciones, desarrollada por un conjunto homogéneo de cámaras, bolsas, comercializadores, actores de la producción, de insumos, actores de la industria, cadenas por cultivos, tres de las 4 entidades de la mesa de enlace, es decir una unidad que no habíamos visto antes; esa propuesta la hemos trasladado al Presidente de la Nación” se explayó el ministro.

En ese sentido el titular de la cartera de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto destacó que: “la cancillería envió al presidente Alberto Fernández dos proyectos de importancia; uno es que haya un Consejo Federal sobre relaciones exteriores y al mismo tiempo comercio exterior, porque cada gobernador tiene un área destinada a relaciones internacionales muy vinculada a dos temas: las novedades e innovaciones del comercio exterior y en segundo lugar la presencia en ferias. Nosotros queremos que ese Consejo se reúna regularmente y que todos sepan lo que hacemos y al mismo tiempo saber de las necesidades de cada uno y lo que piensan. También hemos enviado la creación de un Consejo sobre comercio exterior dentro del Gobierno.

Por su parte el Secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme se refirió a los nuevos mercados que se abren para las exportaciones argentinas: entre las regiones no atendidas, históricamente, por el comercio exterior argentino, está el África, el mundo árabe, el Sudeste asiático y Asia central, actualmente de mucha dinámica económica, en la que nosotros podemos acceder de distintos modos. Con el mundo árabe, captando inversiones para producir producciones a demanda. Estamos trabajando con los fondos que tienen esos países a los fines de generar inversiones de infraestructura aquí, destinadas a producciones que esos países demandan. En segundo lugar, los países del Magreb, son fuertes demandantes de alimentos, donde compran los gobiernos, y estamos trabajando con nuestros embajadores y con los gobiernos de esa región, para participar activamente en las licitaciones públicas y que nosotros estamos prácticamente retirados.

En el caso de la África subsahariana o en el caso del África central, tenemos una oportunidad de negocios muy importante en temas de lo que podríamos llamar la venta del negocio llave en mano de la producción agropecuaria. Hay países que tienen varios millones de hectáreas de tierra disponible y ya hay algunos empresarios argentinos pioneros que están desarrollando experiencias y están sembrando en el orden de las cíen mil hectáreas en esos países. La idea es concurrir con empresas argentinas, maquinaria argentina, genética argentina, y todo lo que es tecnología post cosecha, y transferir toda la capacidad productiva de la Argentina, que está entre las más competitivas del mundo. Eso asegura no solamente la venta de know how, sino además la consolidación de la industria de maquinaria agrícola”, concluyó el funcionario.