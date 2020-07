Promoción de exportación

Con la participación de más de 180 cámaras empresariales de activa intervención en el comercio exterior, el canciller Felipe Solá lanzó esta tarde el Consejo Público Privado para la Promoción de Exportaciones, el espacio institucional que articulará en forma permanente el diálogo entre el gobierno y las empresas para formular una política nacional exportadora.

Solá destacó la necesidad de una sociedad de las empresas con “un Estado que ayude, que esté en las buenas y en las malas, que entienda los problemas, de sector, de región, de producto o de mercado”. “Nosotros no decidimos qué se exporta o cómo se exporta, sino que sabemos dónde están las posibilidades y qué necesitan, y promover de abajo hacia arriba una exportación. Tenemos que identificar mercados claves con ustedes. Que el mundo conozca cuál es la definición de la oferta exportable argentina”, aseguró.

Tenemos exportaciones muy concentradas en productos y en mercados y queremos ampliar las firmas exportadoras” sostuvo Solá al presidir junto al secretario de Relaciones Económicas Internacionales, Jorge Neme, el lanzamiento de este organismo creado mediante la Resolución 136/2020 del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.

Conocemos el know how que tienen ustedes, su historia exportadora y el afán exportador de muchos que no, y estimamos como muy importante la capacidad de reacción de la Argentina”, dijo el Ministro a los representantes de las cámaras sectoriales.

Durante el encuentro por videoconferencia, que contó con la moderación del subsecretario de Promoción del Comercio e Inversiones, Pablo Sívori, expusieron además el presidente de la Comisión Directiva de CIARA-CEC, Gustavo Idígoras; la presidenta de la Unión Industrial de Salta y vocal de la Junta Directiva de la UIA, Paula Bibini y el gerente general de INVAP S.E., Vicente Campeni.

El Canciller destacó la importancia del Consejo “para no errar en el diagnóstico” y explicó que “existen cadenas de valor muy importantes en el mundo y la Argentina no tiene que inventar una nueva, sino inventar su espacio en esas cadenas, con un producto central o complementario, o con uno que puede ser insumo. No estamos en condiciones de correr en paralelo a esas cadenas; estamos en condiciones de integrarnos, en la medida que nos conviene”.

Argentina llegó a exportar 85.000 millones de dólares y era una Argentina menos deprimida, con bastante menos deuda y con otro mundo. Se puede volver a exportar eso. 20.000 millones más solucionarían una gran cantidad de problemas que hoy tenemos y que provocan una gran cantidad de limitantes”, dijo.

Por su parte Neme celebró la presencia “cerca de 189 personas que representan miles de empresas” en el lanzamiento del Consejo y ponderó “los marcos institucionales, que hacen perdurar las políticas públicas”.

Creemos que esta articulación público-privada es clave para mejorar la competitividad del sector exportador argentino, buscar nuevos mercados, ordenar la oferta exportadora y darle relevancia internacional a la marca argentina”, dijo.

El encargado de las negociaciones económicas internacionales de la Cancillería sostuvo además que “la Argentina es el único país del mundo que ha disminuido el número de empresas que exportan y es responsabilidad del sector privado y el sector público dar vuelta esta situación”. Asimismo explicó la necesidad de “encontrar un mecanismo operativo para trabajar con el conjunto de asociaciones y cámaras que están presentes”.

Neme planteó una primera sectorización de catorce sectores (economías regionales, pesca, cereales y oleaginosas, industria de la transformación, cárnico, bienes de capital, frutícola, industria química, minería y petróleo, industrias culturales, industrias alimenticias, nuevas tecnologías y servicios, sector automotriz, indumentaria) y anunció que la Secretaria designará funcionarios especializados para que operen como enlaces de cada una de las mesas junto a un representante del sector privado.

A su turno, Bibini dijo que “desde la UIA Salta consideramos que es un momento clave y fundamental de la Argentina y que tenemos la oportunidad de crecer en el comercio exterior. Venimos de dos años muy complicados así que tenemos el desafío de recuperar la producción y la venta, integrarnos y lograr la equidad que la Argentina necesita. Consideramos que es clave una política exterior orientada a ese sentido. Vamos a llevar propuestas que se puedan ejecutar porque hay necesidades concretas”.

Idígoras en tanto consideró que “la razón de ser es el acceso a mercados internacionales” y ponderó al Consejo como “el lugar institucional” y el “ámbito natural” para tratar problemáticas como las “sanitarias que se transforman en barreras, las cuestiones de los productos veterinarios, las nuevas medidas, temas ambientales y sociales”.