Emergencia de emprendedores y Pymes: presentaron proyecto de Ley de reactivación económica y laboral.

La iniciativa surgió de la Unión de Emprendedores de la República Argentina, que luego le llevaron la idea al senador Juan Carlos Marino por un lado y a varios diputados por el otro, entre ellos Jorge Ricardo Enriquez. “Las soluciones no podemos esperarlas solo del gobierno, los privados tenemos que ponernos a laburar y empujar este tipo de medidas”, manifestó Rodolfo Llanos, presidente de la UERA.

Si bien la pandemia del coronavirus concentra todos los esfuerzos del Estado en mitigar los efectos de la enfermedad tanto en la salud de la población en general como en torno al normal funcionamiento del sistema sanitario, de a poco se empieza a pensar en el día después. Hasta el momento, la respuesta del gobierno ha sido a través de aportes económicos vía créditos o bien abonar parte de los salarios de las empresas. Sin embargo, desde distintos sectores productores advierten que esto es insuficiente para paliar la crisis.

Por este motivo, desde la Unión de Emprendedores de la República Argentina idearon un proyecto de Ley de reactivación económica y laboral. Rodolfo Llanos, quien remarcó: “El proyecto es multisectorial, no apunta a ningún sector en particular. Apunta a los comerciantes, a los emprendedores, a las microempresas, a las pequeñas y hasta las medianas”.

En este sentido, el referente pyme se mostró crítico con el gobierno nacional. “En Argentina hay 3.570 grandes empresas y 6.660 que son medianas, que tienen entre 200 y 1000 empleados. Cuando comenzó la pandemia había 540 mil empleadoras, de las cuales solo casi 10 mil son las medianas y grandes empresas. El resto del laburo en Argentina los dan todos los que no tienen representación. Son los que el Presidente no llama para sacarse una foto, los ministros de producción no te convocan nunca; los diputados y senadores legislan para nosotros sin haberme escuchado ni una sola vez; y los gobernadores no te llaman ni por casualidad”. Disparó: “El gobierno siempre elige a la UIA como interlocutor y ellos solo representan a 3500 grandes empresas”.

En la misma sintonía, Llanos agregó: “Si mirás las medidas contra la pandemia, ninguna de ellas son por fuera de lo crediticio o alguna condonación pequeña de impuestos. Cuando un tipo tiene una fiambrería y la tuvo cerrada 4 meses, tiene que hacer una inversión astronómica y salvaje. Lo mismo las pequeñas industrias que tienen que volver a la actividad. El proyecto apunta a que todos los que se hayan fundado hasta dos años antes o se creen a partir de ahora, tengan medidas excepcionales para ponerse en marcha”.

Sobre el proyecto, el titular de la UERA explicó: “para el primer año, proponemos una tributación de cero impuestos. La Argentina es el único país del mundo donde existe ganancia mínima presunta, donde hay que pagar ganancia aunque no hayas ganado plata. Es algo loquísimo, un impuesto argentino. En cualquier lugar del mundo, todo inversor sabe que los primeros 3 años va a perder plata. Recién a partir del quinto empieza a recuperar y del quinto al décimo empieza a ganar plata. El proyecto sigue esa idea”.

Continuó: “El segundo año van a pagar un 25% de impuestos. Hablamos de Ganancias, no del IVA. Nosotros no le sacamos nada a la caja del Estado. Solo estamos pidiendo que todos los que cerraron y los que quieran abrir, que tengan condición excepcional, como consecuencia de la situación que están viviendo. El tercer año van a pagar el 50% de los impuestos, el cuarto el 75% y el quinto ya entran en normalidad. Esto genera que las pymes que se fundieron y las nuevas, no tengan que pedir créditos y poner en riesgo por no poder pagarlo. El proyecto apunta a que la plata que se pagaría por ganancia presunta se reinvierta en el negocio”.

Asimismo, Llanos subrayó: “Argentina tiene el 70% de las empresas en el AMBA y en la CABA. Eso provoca que la gente se venga del interior a vivir a la Ciudad de Buenos Aires, que los Estados provinciales sean los principales empleadores porque no se radican empresas. Entonces nosotros presentamos en el proyecto la idea de que los primeros tres años, toda empresa nueva que se radique en el interior del país no va a pagar impuestos. Luego, del cuarto al quinto van a pagar el 50% y al séptimo van a normalizarse. La intención es que por la plata que les implicaría radicarse en otro lado, el Estado les de herramientas para radicarse en su propia provincia”.

El tercer punto tiene que ver con la incorporación de personal. Proponemos que toda persona nueva, para achicar la carga que va a tener el Estado con estos IFES los planes sociales…proponemos que el gobierno pague la mitad del plan empalme, por el cual el Estado pagaba un plan social a la persona y esta no contraprestaba ningún servicio. Nosotros proponemos que pague la mitad el Estado y la otra mitad el empleador, capacite a la persona y la ponga a trabajar bajo relación de dependencia. El primer año no va a pagar cargas patronales, mientras que el segundo año ya sí.

Agregó: “Ya lo tenemos en dos comisiones, en Legislación del Trabajo y después pasaríamos a Presupuesto. Creo que nos falta comunicarlo para que otros senadores se enteren. eL PORYECTO esta generando trabajo sin ningún tipo de subsidio por parte del Estado, creando o rescatando empresas. Las soluciones no podemos esperarlas solo del gobierno, los privados tenemos que ponernos a laburar y empujar este tipo de medidas”.

Asimismo, Llanos expresó: “También presentamos el proyecto en la Cámara de Diputados. El apoyo y la ayuda del Diputado Jorge Enriquez es realmente digno de resaltar. Tenemos el apoyo de 40 diputados, en su mayoría del PRO, alguna de la Coalición Cívica Estamos hablando con el massismo y el sector de Lavagna para que nos apoyen. Hay que concientizarlos para que esto no caiga en una pelea política”.

Añadió: “para fin de mes creo que vamos a tener cerca de 80 diputados apoyando. Esperamos que con mayor comunicación nos apoyen del Frente de Todos también. Es un proyecto apartidario. Lo firma un diputado de Cambiemos, pero la condición que le pusimos a ellos fue hablar con todos y ellos estuvieron de acuerdo. No podemos quedar en el medio de una disputa política”.