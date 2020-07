Un día como hoy

Un 21 de Julio de 1950, en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, nacía Ubaldo Matildo Fillol, el “Pato”. The Wall – Live in Berlin fue un concierto en vivo del álbum de estudio de Pink Floyd, The Wall, que se celebró en Berlín, un 21 de julio de 1990, para conmemorar la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania, hechos ocurridos apenas ocho meses antes. Félix Francisco Nebbia Corbacho, más conocido como Litto Nebbia es un emblema del rock argentino, nacido en la ciudad de Rosario un 21 de Julio de 1948.

21/07/1950 – Nacimiento de Ubaldo Matildo Filiol.

Un 21 de Julio de 1950, en San Miguel del Monte, provincia de Buenos Aires, nacía Ubaldo Matildo Fillol, el “Pato”.

Para muchos, “el Pato” fue el mejor arquero que vio nacer nuestro país, y por supuesto el mejor que vistió la camiseta de la selección Argentina. Con sus atajadas y notables reflejos, tenía la capacidad de incidir directamente en el resultado de los partidos.

Surgió en Quilmes, equipo con el que debutó en Primera División en el 1969, para luego tener su paso por Racing en 1971 y alcanzar su consagración de la mano del Club Atlético River Plate, arco que defendió durante 10 años con un total de 361 partidos disputados.

Con la Selección, disputó tres mundiales, siendo figura y campeón del mundo en 1978. Su retiro del fútbol llegaría en 1990, después de volver a la “Academia” y jugar en Vélez, el último equipo de su exitosa trayectoria.

21/07/1990: The Wall – Live in Berlin, histórica presentación de Roger Waters celebrando la reunificación de Alemania.

The Wall – Live in Berlin fue un concierto en vivo del álbum de estudio de Pink Floyd, The Wall, que se celebró en Berlín, un 21 de julio de 1990, para conmemorar la caída del Muro de Berlín y la reunificación de Alemania, hechos ocurridos apenas ocho meses antes.

El concierto de magnitudes épicas, buscaba terminar definitivamente con la separación cultural no sólo de las dos Alemanias existentes en ese entonces, sino también de los dos bloques económicos reinantes en esa época.

Promovido por Roger Waters, y con la participación de estrellas de la talla de Van Morrison, Scorpions, Ute Lemper, Marianne Faithfull, The Band, Cyndi Lauper y Bryan Adams, se realizó para apoyar a la entonces llamada Memorial Fund For Disaster Relief, fundación creada para paliar en parte el impacto de cualquier guerra o desastre natural sobre todo en Europa.

21/07/1948 – Nacimiento de Lito Nebbia, músico y compositor argentino.

Félix Francisco Nebbia Corbacho, más conocido como Litto Nebbia es un emblema del rock argentino, nacido en la ciudad de Rosario un 21 de Julio de 1948.

Cantante, músico y compositor, es considerado como uno de los fundadores del rock en español y sin duda pionero del rock argentino.

Su himno “La balsa” de 1967, en coautoría con Tanguito e interpretada por su banda Los Gatos, desató el éxito masivo del rock en español en Argentina y ha sido considerada la mejor canción rock de la historia argentina, según la revista Rolling Stone y la cadena MTV.

Más allá de su popularidad como cantante, a fines de la década de 1970 fundó su propio sello independiente Melopea Discos y entre otras distinciones, en 1985 recibió un Premio Konex de Platino como el mejor Autor/Compositor de Rock.