Stella Calloni: Mujer, periodista y latinoamericana

La escritora es homenajeada en una biografía autorizada que pretende constituirse en un legado. El legado de Stella Calloni para las nuevas generaciones de comunicadores.

Stella Calloni, Argentina, periodista y escritora fue corresponsal de guerra en América Central y se especializó en política internacional. Ediciones CICCUS acaba de editar su biografía autorizada escrita por Mariana Baranchuk y Vivian Elem.

Este libro es la historia de una vida, de una vida de mujer, de una vida bien vivida, de una vida que le rinde homenaje al paradigma del buen vivir. Una vida que, para quien puede y quiera, es camino que ayuda a andar. Así en la vida, como en el periodismo, como en la militancia, como en la literatura.” así describen el libro sus autoras.

Disponible en: https://ciccus.org.ar/libro/stella-calloni/

Vivian Elem

Es periodista, trabajó en los diarios La Voz y Sur de Capital Federal. Editora del periódico Madres de Plaza de Mayo, La Señal, del mensuario Question Latinoamérica, y de distintas publicaciones sindicales. Se desempeñó en producción y corrección en las editoriales Losada y Planeta. Fue responsable en la cadena de televisión latinoamericana Telesur, de distribución y adquisición de contenidos para Argentina, Paraguay y Uruguay. En 360 Tv Digital tuvo a su cargo la distribución de redes de Servicio de Televisión por Cable. Responsable de I+D el Programa Polos Audiovisuales Tecnológicos del Sistema Argentina de Televisión digital Terrestre Argentina. Productora periodística de diversos documentales. Se desempeñó en la producción de diferentes programas en Radio Cooperativa y las FM Radio Gráfica, La Tribu, Futura, entre otras.

Mariana Baranchuk

Es doctorada en comunicación, Universidad Nacional de la Plata. Magister en comunicación y cultura, Universidad Nacional de Buenos Aires. Licenciada en ciencias de la comunicación, Universidad de Buenos Aires. Profesora en la Facultad de Ciencias Sociales, UBA; en la Universidad Nacional de Quilmes; y en la Universidad Nacional de José C. Paz. En su producción académica ha escrito: Los trabajadores de los medios y sus organizaciones, (2016) Ed. Patria Grande; ha coordinado: El rol del Periodismo en a restitución de identidades, Ed. UNQ; y varios artículos y capítulos de libros en compilaciones. Como poeta ha publicado: Tips e chicas (no tan), (2012) Ed. Textos Intrusos; Esto no es un tip de chicas (no tan) – Volumen 2, (2013) Ed. Textos Intrusos y otros formatos para no perder la primavera, (2017) Ed. Linda y Fatal (este último se ha presentado en Buenos Aires en diciembre de 2016, en La Habana Cuba en enero de 2018 y en gira por España e Italia (Madrid, Tenerife, Alicante, Segovia, Cáseres, Vittoria y Roma) entre septiembre y octubre de 2019. Entre otras actividades es productora de ciclos radiales y e ha desempeñado como asesora de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y como responsable del rea de comunicación y trabajo de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN).