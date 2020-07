Rechazan la excarcelación del genocida Etchecolatz en cuatro causas

La Plata, (InfoGEI).- El Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata rechazó los pedidos de excarcelación del genocida, ex comisario de la Policía bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz, quien había solicitado el beneficio en dos causas en las que fue condenado y en otras dos en las que se encuentra procesado por crímenes de lesa humanidad. El ex policía adujo que ha cumplido 23 años de prisión si se suma el tiempo detenido de cada una de las causas en las se dispuso la privación de su libertad.

Las presentaciones de quien fuera director general de Investigaciones de la policía provincial, actualmente detenido en el hospital de la cárcel federal de Ezeiza, fueron formuladas en las causas conocidas como “Circuito Camps” y “La Cacha”, en las que recibió condenas a prisión perpetua, y en otras dos causas en las que aguarda el juzgamiento por crímenes cometidos en procedimientos realizados en jurisdicción de los juzgados federales de Lomas de Zamora y en el centro clandestino de detención “El Infierno”, que funcionó en la Brigada de Lanús.

En las tres primeras causas, los jueces subrogantes Roberto Lemos Arias y Ricardo Basílico consideraron -en línea con la postura de la Unidad Fiscal que interviene en los procesos por crímenes de lesa humanidad- que “no se encuentra cumplido el requisito temporal” porque de acuerdo con la doctrina del máximo tribunal del país “esa estimación deviene errónea en la medida en que la detención cautelar ha de computarse por separado, para cada expediente en que ella se verifica, tal y como lo ha dejado aclarado la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el fallo ‘Acosta'”. En la causa de la Brigada de Avellaneda, el juez Basílico lideró con iguales argumentos el acuerdo al que adhirieron los jueces Nelson Jarazo y Alejandro Esmoris.

Argumentos de los fiscales

Los camaristas receptaron los argumentos de los dictámenes formulados por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira y, en ese sentido, remarcaron que el máximo tribunal “con claridad señaló que no han de confundirse los criterios de conexidad procesal con los que hacen a la unidad y pluralidad de delitos, contemplados en los códigos de forma y fondo, respectivamente”.

No corresponde la suma del tiempo registrado en prisión preventiva con el contabilizado en calidad de condenado ya que, proceder de esa manera importaría actuar contra legem pues, no hay normativa que así lo prevea. A su vez, significaría desconocer la única herramienta jurídica de la que dispone el ordenamiento para arribar a una única respuesta punitiva cuando, por el motivo que fuera, no se aplican las reglas del concurso, esto es, el procedimiento de unificación de condenas o penas, según corresponda”, indicaron los jueces.