Los desafíos de la seguridad social en la Provincia y en el país en tiempos de pandemia

El pasado jueves, más de cien personas se dieron cita vía Zoom en una charla organizada por Confluir en Evolución, donde se abordó la temática de la seguridad social de la provincia de Buenos Aires, y la movilidad y sustentabilidad del sistema de seguridad social en Argentina.

La charla, que fue moderada por Pablo Yannibelli como impulsor de la actividad, contó con el acompañamiento del referente provincial de Evolución Pablo Domenichini y estuvo a cargo del Dr. Axel Cantlon -abogado y concejal de Campana- y Verónica Flor -abogada especialista en seguridad social-.

En la apertura, Yannibelli agradeció la importante convocatoria que contó con la presencia de militantes radicales referentes de Bolívar, Olavarría, 25 de Mayo, Alvear y de nuestra ciudad. El azuleño explicó que “la idea es generar espacios que sigan la línea que plantea Evolución y Martín Lousteau, de cómo repensar el Estado, de qué forma podemos plantear distintas políticas públicas a partir de diagnósticos claros y de un Estado más fortalecido”.

Luego habló Domenichini, referente del armado que se está generando en Evolución provincial, quien además fue Secretario de Estado en el Ministerio de Educación de la Nación y actualmente Rector de la Universidad de Almirante Brown y Secretario General de la UCR provincial.

El dirigente manifestó que “como bien dice el Senador Nacional Martín Lousteau, ‘la pandemia no nos vino a generar una situación del Estado sino que nos reveló el Estado tal cual es’. Está claro que tenemos un Estado ineficiente que no piensa de manera integral las respuestas y las políticas públicas que hay que tener. La posibilidad de charlar hoy sobre temas tan importantes como son los sistemas de seguridad social, es una muestra más de lo que Evolución está planteando para la Provincia y para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como parte de un proyecto nacional”.

Más tarde, fue la Dra. Flor quien señaló que “en la Argentina tenemos el problema estructural del desempleo y de la falta de registración. Tenemos un 40 por ciento de trabajo no registrado y subregistrado. Entonces, cuando vemos que el déficit que tiene el sistema previsional equivale a un 0,4 por ciento del PBI y se calcula que la falta de percepción de aportes y contribuciones por trabajo no registrado, subregistrado, asignaciones no remunerativas, etc, equivale al 1.6 por ciento del PBI, nos damos cuenta que el sistema podría ser sustentable, que esto tiene que ver con políticas de Estado y no con el sistema que tenemos”.

Por su parte el Dr. Cantlon analizó los números globales del sistema de previsión social de Argentina, de donde surge que “la cantidad de jubilados que tiene la Argentina son 7 millones de beneficios, de los cuales 6 millones son titulares porque hay personas que tienen doble beneficio de jubilación y pensión. El promedio del haber a marzo de 2020 en la Argentina es de 29.422 pesos; del total, 5 millones cobran desde el básico o hasta 20.000 pesos. Hay 800.000 jubilados que cobran de 30.000 a 100.000 pesos mensuales y hay solo 100.000 jubilados que cobran más de 100.000 y hasta 700.000.

En ese contexto, Cantlon añadió que “si miramos ese dato y tenemos en cuenta que en marzo una familia necesitó 40.789,67 pesos para no caer bajo la línea de pobreza, esto quiere decir que en Argentina 5 millones de jubilados están por debajo de la línea de pobreza e incluso, en el caso del haber mínimo, están bajo la línea de indigencia”.

Evolución Radical sigue en el camino de convocar a todxs quienes quieran construir una provincia con mayor capacidad de respuesta, con políticas públicas que recuperen el Estado para la mayoría, a partir de diagnósticos que sirvan como base para solucionar los problemas centrales de la gestión, partiendo de diálogos que sean superadores de las diferencias, dando lugar a un mejor abordaje de las problemáticas y generando condiciones de igualdad e inclusión para todxs lxs ciudadanxs.