Balcarce: un hombre quiso eludir un control de acceso y atropelló a un agente municipal

Un trabajador del área de tránsito del municipio de Balcarce fue embestido por un conductor que quiso evitar el retén ubicado sobre la ruta 77. El conductor de la camioneta huyó por lo que se está tratando de identificar con las cámaras de seguridad del distrito.

La Plata, (InfoGEI).- En la noche del miércoles pasado, un inspector de tránsito de la Municipalidad de Balcarce que cumplía funciones en uno de los retenes de accesos a la mencionada ciudad fue atropellado por una camioneta que luego se dio a la fuga.

Según publicó el diario La Vanguardia, el coordinador de Seguridad del distrito, Martín Luna, mencionó que con el sistema de cámaras están tratando de dar con el rodado y su conductor. Las primeras informaciones aseguraban que se trataría de una camioneta Nissan.

Fabián Cabrera, el inspector de Tránsito que fue atropellado anoche en el retén de la ruta 77 y la calle 62 habló con Radio Líder después de recibir el alta médica luego de recibir las primeras curaciones en el Hospital local. “Estoy un poco dolorido, pero bien”, dijo.

Asimismo, el trabajador municipal contó que, por lo que recuerda, el vehículo que lo atropelló era una camioneta Nissan gris claro, despintada, que venía sin luces. “Cuando la vi la tenía encima y para zafar me colgué del espejo de la camioneta”, indicó. Por otra parte, y sobre cómo fue la secuencia, el inspector señaló que “fue todo muy rápido. Estaba conversando con uno de mis compañeros de la Patrulla Rural cuando veo que viene un camión del lado de Miramar, lo paro, lo identifico y pasa. Y mientras seguía parado a metros de la casilla que tenemos ahí, tenía la camioneta encima. El hombre venía sin luces, eso sí lo recuerdo. Me caí, y cuando me quise dar cuenta ya había pasado todo. Enseguida mis compañeros me auxiliaron y llegó muy rápido también la ambulancia. Si Dios quiere tarde o temprano la camioneta la voy a encontrar”, sostuvo.

En los controles, contó que “se ve de todo”. Aunque aclaró que “lo que sobresale es la gente que entiende y que nos acompaña, porque lo que hacemos es beneficio de todo el pueblo”, expresó. “No voy a poner a todos en la misma bolsa, pero no todos valoran lo que nosotros hacemos. Pasamos frío y dejamos a nuestra familia para cuidar a la gente, pero a nosotros quién nos cuida”, resumió. (InfoGEI) Mg