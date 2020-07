Quino es un afamado caricaturista argentino, creador del querido personaje Mafalda y de muchas otras brillantes historietas de humor y nacía un día como hoy, pero del año 1932 en la ciudad de Mendoza. Tras una inversión de 17 millones de dólares, el 17 de julio de 1955, se produciría inauguración de Disneyland en Anaheim, el primer parque de este tipo construido por The Walt Disney Company, y el único diseñado y construido bajo la supervisión del productor y cineasta estadounidense Walt Disney. Guns N’ Roses banda emblemática del rock norteameriano de los años 80´ desembarcaría en Argentina para brindar un memorable show un 17 de julio de 1993 en el estadio de River Plate, con la particularidad de que el mismo culminaría su última gira internacional con su formación clásica.

17/07/1932: Nacimiento de “Quino” humorista argentino, padre de Mafalda.

Quino nació como Joaquín Salvador Lavado, pero recibiría su apodo desde chico para diferenciarlo de su tío Joaquín Tejón, pintor y dibujante publicitario, con quien a los 3 años descubrió su vocación.

Con una capacidad única de expresión, Quino hizo de la crítica social sagaz, inteligente y siempre actual, un estilo propio, con la que desde hace décadas viene encantando a niños y adultos de todo el mundo. A lo largo de su carrera, Quino ha generado una enorme repercusión en el extranjero y cosechado una gran cantidad de reconocimientos internacionales.

El gran éxito y fama internacional no impedirán que Quino, el 25 de junio 1973, tome una decisión para algunos desconcertante: no dibujar más tiras de Mafalda, pues ya no siente la necesidad de utilizar la estructura expresiva de las tiras en secuencia.

Sin embargo, Mafalda es al día de hoy un personaje aun vigente, y sus libros se siguen imprimiendo y vendiendo tanto en Argentina, como en el resto de América Latina y parte de Europa.

17/07/1955: en Anaheim (California) se inaugura Disneyland.

Debido a la precaria situación financiera en que se encontraba su empresa de animación y producción cinematográfica a finales de los años 1940, Disney sugirió diversificar su modelo de negocios con la construcción de un parque de diversiones.

El evento contaría con la presencia de estrellas como Frank Sinatra, Charlton Heston o Sammy Davis Jr., a la par que 90 millones de espectadores lo verían por televisión mediante la cadena ABC, también inversora del parque.

El día de la inauguración los 30.000 invitados a Disneyland formarían un embotellamiento de 11 kilómetros, varias atracciones no funcionarían, los tacones de las mujeres se hundían en el cemento aún húmedo de la calle principal y los restaurantes se quedarían sin comida y bebida.

Walt Disney se referiría a ese día como el Domingo Negro, pero a pesar de los mencionados traspiés el sentimiento general fue que Disneyland sería un éxito, y el tiempo lo confirmó.

17/07/1993: La banda estadounidense Guns N’ Roses elige Argentina para presentarse por última vez con su formación clásica.

Guns ‘N Roses, en el pico de su popularidad mundial, se subiría al escenario con su banda completa y sus tres miembros fundadores presentes, Axl Rose, Slash y Duff McKagan, para luego comenzar un largo descanso que los volvería a reunir recién 10 años después.

La llegada de los Guns al territorio argentino estaría marcada por diferentes rumores que lo rodearían de noticias, como frases nunca checkeadas del cantante sobre argentina, o la supuesta quema de una bandera argentina en un recital previo, chimentos hasta incluso requeriría de la participación de diplomáticos para que el recital transcurra con normalidad.

A pesar de estos problemas, la banda cumpliría con sus dos fechas pactadas, brindando un excelente show y dejando un grato recuerdo para el público que colmó el estadio.