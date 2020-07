Un subcomisario de la Polícia Bonaerense amenazó al abogado de la familia de Facundo Castro

La Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de PBA relevó al funcionario policial de su cargo. La Justicia Federal investiga bajo la caratula de “desaparición forzada” qué sucedió con el joven que fue visto por última vez, el 30 de abril pasado.

Por Juan Borges

El sábado 11 de julio pasado, Luciano Peretto, abogado de la familia de Facundo Castro Asturdillo denunció que recibió amenazas por parte del subcomisario Pablo Reguillon, en el marco de la investigación que lleva adelante la Justicia Federal de Bahia Blanca por la “desaparición forzada” del joven oriundo de Pedro Luro, Partido de Villarino. Cabe recordar que la fuerza bonaerense fue apartada de la causa tras el pedido del fiscal Rodolfo de Lucía.

Según detalló el abogado en declaraciones a la prensa, ese sábado recibió un llamado y mensajes provenientes de un vecino de Pedro Luro quien relató que un grupo de jóvenes habían encontrado restos óseos que podrían pertenecer a un ser humano, en un basural de la localidad de Mayor Buratovich. La hipótesis mencionada fue descartada posteriormente. Sin embargo, al llegar al lugar del hallazgo, Peretto se encontró con el subcomisario Pablo Reguillon y el agente Gonzalo Choque, a los que le solicitó que “debían retirarse de allí porque la policía Bonaerense se encontraba apartada de la investigación”.

Vos quédate tranquilo que yo me estoy guardando todos los links de los medios en los que estás hablando y cuando todo pase yo sé bien lo que tengo que hacer”, sostuvo el agente en tono amenazante. Por su parte, Peretto realizó la denuncia por la amenaza del subcomisario y la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad confirmó el relevamiento del funcionario policial.

Cabe recordar que Facundo Castro Asturdillo fue visto por última vez el 30 de Abril cuando decidió marchar haciendo dedo en dirección a Bahía Blanca para encontrarse con su ex novia con quien se había peleado. Ese mismo día testigos afirman haberlo visto en el asiento trasero de una camioneta de la Policía Bonaerense. Según la versión policial habría sido detenido por violar la cuarentena, le labraron un acta y después lo liberaron. Sin embargo, ese mismo día a mediodia, la madre recibió una llamada telefónica de su hijo Facundo que le dijo “Mama, no tenes idea donde estoy” y después cerro la llamada con “no me vas a volver a ver más”. Ese fue el último contacto que recibió de su hijo.

Logramos intervenir y allanar las comisarias que se llevaron los móviles, pero tuvimos que hacer mucho ruido. Si no hubiéramos tenido la ayuda de la CPM (Comisión Provincial por la Memoria) no nos hubieran escuchado”, sostuvo Cristina Castro, madre del joven desaparecido. Además, la CPM se presentó como querellante junto a Cristina Castro ante el juzgado Federal de Bahía Blanca sosteniendo que se investiguen bajo la caratula “desaparición Forzada”. En esta marco, la CTA de Bahía Blanca convocó para mañana, martes 14 de julio, a un “plantón” frente al juzgado Federal el cual será acompañado por la familia y los abogados.