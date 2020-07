Parlamentarios de Juntos por el Cambio dialogaron con el Presidente mientras Macri visitaba Paraguay

El interbloque de JxC de la Cámara de Diputados, encabezado por Mario Negri, mantuvo hoy una reunión virtual con el Presidente y legisladores del oficialismo, en el marco de una propuesta del jefe de Estado para analizar con las fuerzas parlamentarias la reconstrucción del país post-pandemia.

En ese encuentro, que a pedido de JxC se realizó por separado del resto de la oposición, Negri declaró: “El consenso hay que construirlo, por ello hay que dejar los agravios de lado; tenemos que enfrentar los desafíos que tiene el país, que son muy grandes y urgentes”.

Cada uno debe hacerse cargo del pasado que tiene, esa es la única forma de dejar la tensión permanente y evitar el default político; no venimos a buscar la uniformidad a esta reunión, ni tampoco hay que sobreactuar”, planteó Negri, quien postuló que resulta “imperioso, en tiempos de libertades limitadas por la pandemia, que se respete la división de poderes”.

Por su parte, el titular del bloque macrista de la Cámara baja, Cristian Ritondo, aseguró que su espacio no anda “con la pala al hombro para agrandar la grieta” y opinó que “nadie puede dudar” de la predisposición del PRO “a colaborar para salir adelante de esta situación” que, dijo, “nos compromete a unirnos en serio”.

Del encuentro participaron parlamentarios del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, aunque representado solamente por la UCR y el PRO ante la ausencia del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien resolvió no asistir a la videoconferencia y dar a conocer más tarde la posición de su partido.

Por la oposición participaron los senadores macristas Humberto Schiavone y Laura Rodríguez Machado; y los radicales Luis Naidenoff y Martín Lousteau; en tanto que por los diputados estuvieron el macrista Álvaro González y el radical Alfredo Cornejo, además de Negri y Ritondo.

Además de Máximo Kirchner, quien participó de forma presencial desde Olivos, asistieron por el oficialismo los senadores José Mayans, Claudia Ledesma Abdala, Anabel Fernández Sagasti, Maurice Closs y el diputado José Luis Gioja.

Poco antes de la reunión, la tercera en 7 meses que mantiene Fernández con los parlamentarios, el jefe de Estado brindó una entrevista a FM La Patriada, en la que insistió con la necesidad de “terminar con este tiempo de odio” y llamó a analizar “con seriedad” los problemas y a no caer en la “demonización absoluta” de quienes están en otros espacios políticos.

Creo en el disenso y en la diversidad de todo tipo, pero no crean que la diversidad es posible si no nos respetamos. Respetar y no solo tolerar”, propuso Fernández.