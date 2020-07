La Dra. Valeria Carreras denunció ante la Justicia a Patricia Bulrrich, en su rol de Presidenta de la Agrupación Política PRO , y solicita que se extienda a los firmantes del Comunicado de Juntos por el Cambio, por el delito de intimidación e incitación a la violencia (art 211 y 212 CPN) por la difusión del Comunicado hecho público ayer cuando se conociera el deceso de Fabián Gutierrez.

Según la letrada en dicho Comunicado “se incita a la violencia política . Siendo que sus términos siembran una acusación velada, pero directa hacia la Vicepresidenta de la Nacion Dra Cristina Fernández de Kirchner, por la muerte de Fabián Gutierrez. Apuntando con el mentado Comunicado profundizar “la Grieta”.

En el texto de la denuncia se agrega que “Debe subrayarse que el contenido del mismo no solo exaspera a gran parte de la sociedad Argentina, ávida de marcar diferencias, sedienta de repetir acusaciones, casi propiciando una ataque en redes contra la Vice Presidenta de la República rgentina, Dra Cristina Fernandez de Kirchner y contra todos los que acompañamos el sector político atacado, y como ciudadana vengo a denunciarlo”.

La Dra Carreras señala algunos párrafos: “…UN CRIMEN DE EXTREMA GRAVEDAD INSTITUCIONAL” Cómo a escasas 24 hs del hallazgo del cuerpo de quien en vida fuera Fabian Gutierrez , puede sostenerse que se relaciona con un tema “institucional”?; “el secuestro, desaparición y asesinato de Fabian Gutierrez…” Se utiliza con liviandad la figura del secuestro y desaparición, que no solo no se dio en el caso, sino que ha sido el modus operandi de la peor dictadura genocida que padeció la Argentina. Sin embargo no se dudó un instante en iniciar el comunicado, de ese modo Con el claro efecto en quien lo lee, de generar desde miedo hasta indignación , porque creen que realmente se trata de aquel flagelo nuevamente pero en democracia .

También manifiesta en la denuncia que el párrafo: “…que en 2008 confesó ante la justicia haber sido testigo,de los circuitos de corrupción del kirchnerismo”. Más allá de señalar que el difunto “declaró no confesó”, vuelve a inyectar a través de verdades a medias, que no es otra cosa que falsedades, que no hacen otra cosa que DIVIDIR A LOS ARGENTINOS afirmando que “Lo hace como quien tira ácido en la herida, porque vuelve a recargar las tintas con la corrupción kirchnerista. Mas allá que este hombre fallecido solo dijo que vio bolsos pero no sabia su contenido”.



En otra parte del Comunicado de Juntos por el Cambio reza: “Pedimos que por la posible conexión de su muerte, con delitos federales, la investigación pase a la órbita de la Justicia Federal. Y que no haya familiares de la Vicepresidenta Cristina Kirchner en el proceso” al respecto la denunciante expresa “Esta es una de las partes más graves que causó una infinidad de INSULTOS, AGRESIONES, TAQUES, en reden sociales contra la Vice Presidenta de la Nacion Dra. Cristina Fernández de Kirchner. Que puede pensar el ciudadano común, que se siente identificado y representado por la denunciada y la agrupación política que preside, cuando le dicen desde este párrafo del comunicado, “que se traiga la investigación a Comodoro Py, y que no haya familiares de la Vicepresidente”.

Valeria Carreras considera que “piensan que la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, fue la asesina o tuvo que ver en el hecho. No lo dice literalmente, pero lo sugiere directamente.

Lo que sigue es más y más de lo mismo. Cada palabra está dirigida a generar la convicción que en este homicidio está metida la Vice Presidenta, la familia, las autoridades de Santa Cruz (enquistados en el poder, dice el libelo, menospreciando incluso a los que votan en aquella provincia).

Así entonces has generado con sus palabras y desde la difusión pública replicada una y otra vez por redes sociales y medios masivos de comunicación, que los Argentinos se enfrenten”.

La profesional expone en su denuncia que “Una vez más la acusación aviesa, la intimidación, la incitación al odio político vuelve a ganar y a instalarse, pero no es un momento cualquiera, al contrario Se abalanza la incitación en plena pandemia, con una ciudadanía vulnerable, porque estamos cansados, estamos empobrecidos, y no dudan en atacar y no dudan en acusar y no dudan en llevarse por delante todo aquello que en Democracia defendemos como intocables

Me refiero a los derechos constitucionales de independencia de los tres poderes del Estado, al derecho al debido proceso, al derecho a no ser perseguidos por ideología política o pertenencia política” y considera que “No puedo dejar pasar un ataque tan artero al orden público”.

Según la Dra Carreras esos dichos tienen diversos significados frente a figuras del Código Penal, ya que “podríamos hallarnos ante un supuesto de intimidación pública (art. 211 del CP) o una incitación a la violencia colectiva (art. 212), entre otras figuras de posible aplicación, cuya pertinencia surgirá con el devenir de la investigación”.